Tisíce ľudí žiadajú vo výzve verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov

Poslanci parlamentu by mali voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu v piatok.

7. feb 2019 o 15:45 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/xJXfWgmsd00

BRATISLAVA. Verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov žiada vo výzve Nedajme si ústavný súd viac ako päťtisíc občanov, podporilo ju tiež viac ako 20 občianskych iniciatív.

Podpisové hárky výzvy odovzdali vo štvrtok parlamentu zástupcovia týchto iniciatív.

Prečítajte si tiež: Žitňanská preferuje verejnú voľbu ústavných sudcov

"Chceme vidieť, kto ako hlasoval, kto sa podľa čoho rozhodoval, aby sa občania mohli pýtať svojich volených zástupcov, aké boli ich kritériá na kandidátov. Zákon samotný predpokladá túto voľbu ako verejnú," uviedol jeden zo signatárov výzvy Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko.

Podľa Šeligu musia občania vedieť, aké je obsadenie Ústavného súdu SR, vzhľadom na dôležitosť jeho rozhodnutí.

"Je to mimoriadne dôležitá otázka, lebo ústavný súd má právo zrušiť de facto akýkoľvek zákon či nariadenie, vyhlásiť ich za protiústavné. Je to jedna z najmocnejších inštitúcií v štáte," doplnil s tým, že dôvodom na vyhlásenie výzvy je podľa neho aj obava z politických hier, ktoré predchádzajú voľbe kandidátov.

Ďalšia zo zástupcov občianskych iniciatív Zuzana Wienk si myslí, že občania by mali vedieť, že poslanci vyberali v záujme ochrany ústavnosti a nie v záujme ochrany svojich ľudí. "V 21. storočí v slobodnej krajine sa mi nechce veriť, že by poslanci mali cítiť akýkoľvek tlak, aby neboli schopní predstúpiť pred nás a čestne, otvorene, z očí do očí povedať, aké kritériá mali na voľbu ústavných sudcov, a povedať, prečo volili tých a tých," doplnila.

Poslanci parlamentu by mali voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR zrejme v piatok (8. 2.). Spomedzi 39 uchádzačov majú vybrať 18 kandidátov, ktorých ponúknu prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd SR.