Trnka: Nepamätám si, že by som Čižnárovi niečo púšťal

Trnka tvrdí, že nahrávku Gorila nemal.

7. feb 2019 o 20:33 Roman Cuprik

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/3HWZDsgMxTs

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na tlačovej konferencii vo štvrtok opísal, ako mu vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka pustil nahrávku, ktorá zrejme pochádzala zo spisu Gorila. Vtedy to podľa vlastných slov neriešil, lebo nevedel, o čo ide, a Trnka bol jeho nadriadený. Samotný Trnka si na takúto situáciu nespomína a tvrdí, že celú vec bude musieť riešiť.

Podľa generálneho prokurátora Čižnára ste púšťali rôznym ľuďom vrátane neho nahrávku z Gorily. Bol vraj na nej dnes už zosnulý František Határ, bývalý asistent Roberta Fica. Mohli by ste vysvetliť, čo vlastne bolo na tej nahrávke?

"V akom období to bolo?"

Zrejme v rokoch 2008 a 2009.

"Nepozeral som na tú tlačovku."

Práve som vám prerozprával, o čom to bolo. Tá nahrávka by podľa Čižnára mohla byť z Gorily. Môžete sa k tomu vyjadriť?

"Doktor Čižnár nesedel v našej budove, ale bol na krajskej prokuratúre. Nevylučujem, že sme boli niekoľkokrát spolu. Nepamätám si, že by som doktorovi Čižnárovi niečo púšťal. Tobôž nie Gorilu, s ktorou som nemal nikdy nič spoločné, čo sa týka nahrávky."

Nikdy ste takouto nahrávkou nedisponovali?

"Nie."

Znamená to, že si Jaromír Čižnár vymýšľa?

"Takto sa k tomu neviem vyjadriť. Musím si pozrieť, čo hovoril a v akej súvislosti. My sme rozoberali veľa vecí, on bol krajským prokurátorom. My sme vtedy postavili krajskú prokuratúru na nohy. Mali sme veľmi dobré komunikačné kanály, takže sme rozprávali o tisícoch vecí."

Rozprával sa s vami o tom v poslednom čase?

"Na tému Gorila sme sa nerozprávali. A prakticky odkedy je on generálnym prokurátorom, tak sme sa osobne stretli len dvakrát."

Budete sa Čižnára na to pýtať?

"Pozriem si to a budem sa k tomu musieť nejako postaviť. Nedáva mi to celé súvis."