Nicholsonová: Fico dekádu deformoval právny štát, nebude nezaujatý

Podľa poslankyne Nicholsonovej Fico nesplnil ani zákonnú požiadavku praxe.

7. feb 2019 o 18:05 TASR

BRATISLAVA. Predseda Smeru a expremiér Robert Fico desať rokov deformoval právny štát, myslí si podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).

Ak by sa dostal na Ústavný súd SR, nerozhodoval by podľa nej nezaujato a objektívne.

"Robert Fico nebude rozhodovať proti sebe a teda nebude rozhodovať za Slovensko," povedala Ďuriš Nicholsonová s tým, že posledných desať rokov tu bolo Slovensko Roberta Fica.

Podpredsedníčka parlamentu poukázala aj na problém s Ficovou 15-ročnou právnickou praxou. Podľa jej slov naďalej nespĺňa toto kritérium.

"Nevie jednoznačne dokázať, že bol v právnickom povolaní činný 15 rokov. Chýba mu niekoľko mesiacov od splnenia tejto podmienky," zdôraznila.

Fica sa zastal poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. "Robert Fico splnil zákonnné podmienky, konštatoval to ústavnoprávny výbor. Mali by ste to rešpektovať," vyhlásil Tomáš.

Opozície sa pýta, kde berie morálne kvality, aby o sebe tvrdila, že len ona vie vybrať správnych kandidátov.

Poukázal na kauzu sasanka, teda na raňajky lídra SaS a vtedajšieho predsedu Národnej rady Richarda Sulíka s Marianom Kočnerom, kde hovorili o voľbe generálneho prokurátora. Tiež sa pýta, či môže byť podpredsedníčkou parlamentu žena, ktorej asistent si do vlastného vrecka "ulieval peniaze".