Rakúsky veľvyslanec: Mojím snom je maratón z Viedne do Bratislavy

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

9. feb 2019 o 6:50 Michaela Terenzani

Helfried Carl krátko po svojom príchode do Bratislavy. (Zdroj: Jana Liptáková)

Vypočujte si podcast:

Rakúsky veľvyslanec Helfried Carl krátko pred svojím odchodom zo Slovenska porozprával o svojich dojmoch z viac ako štyroch rokov so Slovákmi. Ako veľvyslanec precestoval takmer celú krajinu, a spojenia medzi Rakúskom a Slovenskom našiel aj na nečakaných miestach.

Jeho snom je zorganizovať “twin city” maratón medzi Bratislavou a Viedňou. “Sú to jediné hlavné mestá na svete, kde môžete urobiť maratón,” hovorí Helfried Carl. Presná dĺžka maratónu sa dá vytýčiť medzi Devínskou Novou Vsou a východným predmestím Viedne.

