Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

8. feb 2019 o 10:13 The Slovak Spectator

1. Poznáte tajomstvá jedného z najkrajších námestí v strednej Európe? Hviezdoslavovo Square has a peculiar history

2. Návod ako Európa môže zachrániť svet. Message to Angela Merkel: Europe can save the world

3. Americká misionárka prišla na Slovensko, aby pomáhala. Prečo sa rozhodla zostať? American settled down in a village of eastern Slovakia, helps Roma women

4. Japonské filmy, svadobný veľtrh či valentínsky jazykový festival. Aj na tieto udalosti sa môžete tešiť v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Ako vyzerajú Tatry zo zasneženého Lomnického štítu? Lomnický Peak is covered in snow and the views are beautiful

6. Chceme tvoriť hudbu, ktorá prekoná hranice Slovenska: If there is joy in what you do, there will always be magic

7. V Oravskej Lesnej si ľudia pomáhajú. Pozrite si video, ktoré obletelo internet: See how north Slovakia deals with snow

8. V Amerike kedysi mali miesta, kde ste sa mohli cítiť ako na Slovensku. Ako sa to zmenilo? Slovak communities in the US are not very unified

9. Britské firmy vedia, ako nalákať ľudí. Máme sa od nich čo učiť: Government tried to lure Slovaks back from the UK. But the promotion was weak

10. Centrá zo Slovenska poskytujú služby celému svetu. Ktoré sú najväčšie? Which are the largest business service centres in Slovakia?

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.