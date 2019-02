Ruskovo trestné oznámenie rieši Krajská prokuratúra, smeruje aj voči policajtom

Trestné oznámenie podal Pavol Rusko v polovici januára.

8. feb 2019 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Trestným oznámením bývalého riaditeľa TV Markíza a exministra hospodárstva Pavla Ruska v súvislosti s obvinením v prípade prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej sa napokon opätovne zaoberá Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave.

Trestné oznámenie podal Pavol Rusko v polovici januára osobne v podateľni Generálnej prokuratúry SR na neznámych páchateľov s tým, že ide o zámernú snahu zdiskreditovať jeho osobu.

Snaha o diskreditáciu?

"Trestné oznámenie Pavla R. zo 14. januára 2019 bolo v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely Trestného poriadku 5. februára Okresnou prokuratúrou Bratislava I postúpené na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre Bratislava. To vzhľadom na skutočnosť, že trestné oznámenie smeruje aj voči príslušníkom Policajného zboru, ktorí sa mali podieľať na vyšetrovaní trestnej veci obvineného Pavla R., ktorá je podľa jeho tvrdenia výsledkom zorganizovanej snahy o jeho trestné stíhanie a poškodenie jeho mena okrem iného za pomoci ovplyvňovania vyšetrovania a účelovo koordinovaných krivých výpovedí," uviedol v piatok na otázku TASR prokurátor a hovorca KP v Bratislave Matej Izakovič. Podľa jeho slov v uvedenej veci doposiaľ nebolo začaté trestné stíhanie.

Pavol R. bude aj naďalej stíhaný na slobode. V pondelok 4. januára o tom rozhodol Okresný súd (OS) Bratislava II, rozhodnutie nie je právoplatné. Súd tak zamietol návrh KP v Bratislave na rozšírenie dôvodov väzby obvineného a vzatie do väzby. "Dôvodom rozhodnutia súdu je, že návrh neobsahuje konkrétne skutočnosti a dôvody, ktoré by svedčili o dôvodnej obave z ovplyvňovania svedkov a spoluobvinených, prípadne marení skutočností dôležitých pre trestné konanie," povedal vtedy hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Doplnil, že uznesenie nie je právoplatné, zástupca prokuratúry podal sťažnosť. Po jej doručení bude rozhodovať o veci KS v Bratislave.

"V nadväznosti na rozhodnutie sudcu Okresného súdu Bratislava II dozorový prokurátor ihneď po vyhlásení rozhodnutia, ktorým bol zamietnutý podnet na rozšírenie dôvodov väzby u obvineného Pavla R. o kolúznu väzbu, zahlásil sťažnosť. V súčasnosti sa čaká na doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia súdu, aby bolo možné podanú sťažnosť odôvodniť," spresnil v piatok prokurátor Izakovič.

Väzobné stíhanie

Advokát Pavla Ruska Marek Para považuje návrh na väzobné stíhanie Pavla R. za nedôvodný. "Ja som skutočne nevidel žiadne kolúzne konanie svojho klienta. Vyjadrenie vlastného postoja k obhajobe je jednoducho sloboda prejavu a právo na obhajobu," tvrdí s tým, že za to nikoho nemožno vziať do väzby. "Ja som veľmi rád, že spravodlivosť prehovorila a že výsledok je taký, aký je," povedal Pavol R. Verí, že aj KS v Bratislave rozhodne rovnako. Ako doplnil, neverí, že by krajský súd poprel svoje doterajšie rozhodnutia.

Prokurátor ozrejmil, že návrhom na väzobné stíhanie reagoval na minuloročnú decembrovú tlačovú konferenciu Pavla R., na ktorej označil výpovede svedkov za klamstvo. "Všetky tieto veci treba vnímať v určitom kontexte a myslím si, že bolo možné do určitej miery ovplyvniť či už svedkov, spoluvinníkov, alebo poškodených," povedal po rozhodnutí súdu. Zdôraznil, že bolo podľa neho tiež možné zasiahnuť do zákonnosti procesu.

Začiatkom decembra minulého roka navrhol vyšetrovateľ podať obžalobu na Pavla R., ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na Krajskej prokuratúre v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla R. KS v Bratislave Pavlovi R. na začiatku mája minulého roka uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia. Ďalšie tri osoby obvinené z prípravy vraždy sú veľmi známe osoby slovenského podsvetia.

Pokiaľ by sudca Okresného súdu Bratislava II žalobu KP v Bratislave na Pavla R. prijal, po prvý raz v histórii Slovenska by pred súdom stál bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu. V minulosti slovenské súdy pojednávali a pojednávajú vo veci viacerých exministrov obžalovaných v rozličných iných trestných veciach. Zatiaľ sudca stále študuje spisový materiál a nevytýčil termín verejného pojednávania, na ktorom by vec otvoril.