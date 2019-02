OĽaNO kritizuje vládu za pomalú výstavbu nemocnice na Rázsochách

Rezort zdravotníctva hovorí, že sa čaká na rozhodnutie o námietke k výberu dodávateľa búracích prác.

8. feb 2019 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Nemocnica v bratislavských Rázsochách sa podľa poslanca za hnutie OĽaNO Alana Suchánka nemá šancu začať stavať v roku 2020 a stavba sa nedokončí v roku 2022.

Ako ďalej upozornil na piatkovej tlačovej besede, súčasný skelet nemocnice mal byť zbúraný už na jeseň minulého roka, avšak stále stojí.

Nekonečný príbeh

Stavbu nemocnice v Rázsochách považuje za nekonečný príbeh, ktorý sa začal ešte za bývalého režimu a najväčšiu zodpovednosť za meškanie dostavby nemocnice má strana Smer. Upozornil na to, že za posledných sedem rokov boli štyria ministri zdravotníctva za stranu Smer a "výsledok zatiaľ nie je žiadny".

Od roku 1989 až doteraz sa podľa Suchánka do stavby nemocnice investovalo od 65 do 80 miliónov eur. "Výsledok je len zakonzervovanie a stráženie stavby," povedal. Za takúto sumu sa podľa neho dali postaviť dve nemocnice. Upozornil na to, že skupina Penta postaví novú nemocnicu na Boroch. "Začali stavať v máji, výstavba beží a bude dokončená v roku 2020," uviedol Suchánek.

V januári 2018 sa podľa opozičného poslanca stala generálnou riaditeľkou Nemocnice Rázsochy Zita Táborská. "Mala by spraviť odpočet, aký je aktuálny stav s výstavbou nemocnice," povedal. Suchánek tiež upozornil na to, že v roku 2012 štát vyplatil 2,25 mil. eur za vypracovanie PPP projektu na stavbu nemocnice v Rázsochách, ktorý sa však nakoniec nerealizoval. "Boli postavené dva futbalové štadióny. Čo potrebuje občan viac, zábavu alebo dobrú zdravotnú starostlivosť," spýtal sa. Položil tiež otázku, či pri dostavbe nemocnice v Rázsochách ide o neschopnosť úradníkov, alebo vlády.

Práca v schátralých budovách

Poslankyňa NR SR a zástupkyňa zdravotných sestier v parlamente Elena Červeňáková na tlačovej besede poukázala na to, že zdravotníci pracujú v schátralých budovách, do ktorých sa neinvestovalo. "Obávame sa odlevu sestier a lekárov zo štátnych do súkromných nemocníc," povedala.

Nemocnica na Rázsochách bola podľa ministerstva prioritou už pre mnohé vládne kabinety.

"K reálnemu rozhýbaniu sa procesov prišlo od roku 2016 po nástupe Tomáša Druckera, kedy si ministerstvo zdravotníctva dalo túto tému ako jednu z priorít. Problematiku dlhodobo konzultujeme tak s odbornou obcou, ako aj so všetkými zainteresovanými stranami," konštatuje ministerstvo v tlačovej správe. Spájanie s aktivitami súkromných spoločností rezort opakovane tvrdo odmieta. "Majú na trhu svoje miesto, ale nepovažujeme ich za konkurenciu štátnym špičkovým zdravotníckym zariadeniam, ich aktivity vnímame skôr ako doplnkovú činnosť," dodáva ministerstvo.

Výstavba nemocnice v Rázsochách je podľa rezortu aktuálne v štádiu čakania na rozhodnutie o námietke k výberu dodávateľa búracích prác. "Ministerstvu zdravotníctva bola koncom decembra doručená opätovná námietka od uchádzača, na čo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) rezort následne vyzval k predloženiu vyjadrenia a kompletnej dokumentácie, čo sme učinili 9. januára," uviedlo ministerstvo. ÚVO má zákonnú tridsaťdňovú lehotu na vyjadrenie.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdenia opozičnej strany OĽaNO odmieta a dôrazne sa voči nim vyhradzuje. "Som si vedomá, v akom stave sa naše zdravotníctvo dlhé roky nachádza, a preto som prijala ponuku na pozíciu ministerky zdravotníctva, lebo chcem prispieť konkrétnymi krokmi k zlepšeniu stavu nášho zdravotníctva, čo sa nám postupne darí,“ uzavrela ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.