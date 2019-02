Poľsko obnoví hraničné kontroly, potrvajú do 16. februára

Dôvodom kontrol je ministerské stretnutie.

8. feb 2019 o 14:00 TASR

BRATISLAVA. Poľsko dočasne obnoví hraničné kontroly od nedele 10. februára. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Obnovenie hraničných kontrol by podľa Baloghovej malo trvať do soboty 16. februára na úsekoch hraníc Poľskej republiky so Slovenskom, Nemeckom, Litvou a Českou republikou.

"Súvisí to s ministerským stretnutím vo Varšave," dodala Baloghová.