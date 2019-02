Daniel Lipšic: Do politiky sa nechystám, takže ľudia v Smere si môžu dať pohov

Lipšic možno nebude advokát Kuciakovcov.

10. feb 2019 o 21:23 Roman Cuprik

Advokát rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic tvrdí, že ho vôbec neprekvapuje, že bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka mal nahrávku Gorila, a spomína ako sa Trnka celé vyšetrovanie snažil zastaviť. Prekáža mu, že ho ľudia zo Smeru obviňujú z únikov informácii, keď v minulosti mlčali pri úniku videa jeho autonehody alebo zverejnení prepisov komunikácie medzi jeho bývalým hovorcom Gáborom Grendelom (dnes poslanec OĽANO-NOVA) a novinármi.

Tri dni sa vedenie prokuratúry, polície a ministerstva vnútra snažilo vysvetliť, prečo odobrali vyšetrovateľom časť spisu k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Presvedčili vás ich argumenty?

„Ten krok vnímam stále ako veľmi neštandardný. Nevedeli o ňom vyšetrovatelia ani prokurátori. Ak by cieľom malo byť zrýchlenie konania, tak predpokladám, že by to dopredu konzultovali aspoň s nimi. Dokonca ani na štvrtkovej tlačovej konferencii nepovedali, že by s tým vyšetrovatelia súhlasili. Povedali len, že to vyšetrovatelia rešpektujú.“

Čo hovoríte na to, že to podpísala funkcionárka Smeru Denisa Saková ako ministerka vnútra a prípad skončil na inšpekcii, ktorá spadá pod jej ministerstvo?

„Je to zákonný krok, ja to nespochybňujem, ale je veľmi neštandardný. Pri úkladných vraždách sa prípad štandardne ponechával Národnej kriminálnej agentúre, aj keď by ho mohla riešiť inšpekcia.“

Od tých, čo prípad presunuli, naopak, zaznelo, že vraždy na inšpekciu posúvali aj v minulosti a plánujú tak robiť aj naďalej.

„Nepamätám si, že by som počas môjho pôsobenia na ministerstve vnútra dával prípad úkladnej vraždy na inšpekciu. Vtedy to robil Úrad boja proti organizovanej kriminalite, čo je predchodca NAKA. Som si vedomý, že krok ministerky vnútra bol zákonný, ale považujem ho za neštandardný. A takisto sú neštandardné vysvetlenia tohto kroku, ktoré sa v priebehu niekoľkých dní menili.“