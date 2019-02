Čižnár mal o Gorile už dávno vypovedať, zhodli sa Bugár s Harabinom

Ak nahrávku Gorily nepovažoval Čižnár za významnú, nemá čo robiť na prokuratúre, tvrdí Harabin.

10. feb 2019 o 17:43 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár mal o nahrávke Gorily vypovedať už keď mu časť z nej pred desiatimi rokmi pustil jeho predchodca Dobroslav Trnka.

Zhodli sa na tom v nedeľu kandidáti na prezidenta Béla Bugár (Most) a bývalý minister spravodlivosti nominovaný Vladimírom Mečiarom (HZDS) v prvej vláde Roberta Fica (Smer) Štefan Harabin v relácii televízie Markízy Na telo.

Čižnár mal hovoriť, nie mlčať

"Ak má znalosti, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo ku korupcii, určite mal hovoriť," reagoval Bugár na štvrtkové Čižnárovo priznanie, že niekedy v roku 2008 alebo 2009 mu Trnka púšťal jednu pasáž Gorily.

"Pán Trnka chodil s nejakým notebookom, s tým, že mal niečo nahraté. Mne pustil dvojminútovú sekvenciu, kde je nebohý pán Határ, ktorý sa rozpráva s niekým o sponzorskom dare pred voľbami,“ povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii generálny prokurátor.

František Határ bol osobným tajomníkom Fica. Ten bol v čase oboznámenia sa Čižnára s nahrávkou prvýkrát premiérom.

Határ mal podľa spisu Gorila so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom štyri stretnutia v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave.

Riešili najmä politiku a obchod. Na stretnutí 18. mája 2006 sa podľa Gorily rozprávali aj o sponzorských príspevkoch pre Smer.

"Nieže mal vypovedať, on musel, keď bola spáchaná trestná činnosť," súhlasil s Bugárom Harabin. Ak to podľa neho nepovažoval za významné "nemá tam, čo hľadať, ani vo funkcii radového prokurátora".

Svoje mlčanie sa Čižnár na štvrtkovej tlačovke snažil zľahčiť tým, že pred desiatimi rokmi nemal ani šajnu, že je to Gorila. "Boli to dve vety, z ktorých som nevedel, že to je Gorila,“ povedal.

Informovať dotknuté úrady mal podľa neho Trnka, ktorý bol vtedy generálnym prokurátorom. Stalo sa tak až v roku 2011, keď bol spis Gorila zverejnený.

Čižnárovi došla súvislosť vraj až teraz, keď sa objavila nahrávka medzi Trnkom a mafiánom Marianom Kočnerom, ktorý je podozrivý z vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Harabin: Nie som šofér autobusu

V relácii si Harabin bránil aj svoju odmenu milión korún (33 193,92 eur), ktorú si ako šéf Najvyššieho súdu sám udelil v rokoch 2001 a 2002.

Argumentoval tým, že nie je šofér autobusu, ktorý nemôže chodiť tromi autobusmi. V jeho pozícii však vraj mohol zastávať viac funkcii, a preto si takú odmenu zaslúžil, lebo okrem šéfa Najvyššieho súdu predsedal aj Súdnej rade.

Harabin sa pustil aj do politikov, ktorí ho kritizujú.

"Všetci politici tvrdia, Harabin to a to, ale keď majú problémy so zákonom, dožadujú sa, aby ich súdil Harabinov senát. Prečo? Lebo majú istotu, že dodržím zákon."

Harabin sa pritom zviditeľnil telefonátom s bosom albánskej mafie Baki Sadikim.