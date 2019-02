Harabin na mítingoch kričí i spieva. Spomína aj Sorosa

S kampaňou pomáha dôchodca, ktorý spomína na spoluprácu so Zemanom či s Ruskom.

15. feb 2019 o 20:39 Peter Kováč

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO. Je chladné ráno. Benkova ulica na okraji Kysuckého Nového Mesta je prázdna, väčšina ľudí je v práci. O štvrť na desať je rušno len pred kaviarňou. Stojí tu fialový autobus „Harabiňák“ s podobizňou sudcu a bývalého ministra spravodlivosti Štefana Harabina.

Na diskusiu s prezidentským kandidátom láka aj pútač pred kaviarňou.

Harabin už sedí pri stole hneď pri vstupe. Vystupuje žoviálne, usmieva sa, priaznivcom podpisuje svoje knihy a fotí sa s nimi.

„Pozri, Helenka, tá je dobrá,“ teší sa z fotografie v mobile šesťdesiatnička, ktorá sa predstavuje ako Mária. V rukách drží obe Hrabinove knihy, ktoré vyšli vlani.

„Števko na hrad!“ kričí prichádzajúci muž už odo dverí.

Na fotografie či podpis sa čaká v rade. Ľudia si môžu zobrať aj Harabinoviny, v ktorých Harabin opisuje údajné mediálne lži o ňom. Viaceré „vysvetlenia“ fakticky nesedia.

Ľudia sa trúsia aj po výzve moderátora, aby sa usadili. Nazbieralo sa asi sto ľudí.

„Je neobvyklé, že začíname o štyri minúty skôr. Keby toto bolo pojednávanie, tak sa to spraviť nemôže, lebo nejaká strana sporu by určite namietala,“ začína Harabin.

Počas nasledujúcich minút obsiahne voľným prúdom slov viacero tém. Dominuje zdôrazňovanie vlastnej odbornosti, ako sudca vraj pozná zákony lepšie ako politici, Harabin poukazuje aj na kresťanské hodnoty.

Hoci bol pred desiatimi rokmi ministrom za HZDS, zdôrazňuje, že je jediným naozaj nestraníckym kandidátom.

Jeho rétorika už po niekoľkých minútach pripomína alternatívne či konšpiračné médiá.

Súčasných politikov nazýva lokajmi Bruselu či „eurohujermi“, zdôrazňuje, že on by prisluhovaniu Európskej únii zabránil. Sľubuje napríklad, že ako prezident by chodil na rokovania do Bruselu namiesto premiéra a vypovedal by vraj aj migrantský pakt.

Niektoré sľuby by ako prezident splniť mohol, iné nie. Ľuďom sa rétorika páči a súhlasne kývajú hlavou.

„Migračná politika je jasná: vymeniť naše kresťanské rodiny za moslimské. Ochrana rodiny je nikde,“ pohoršuje sa Harabin a tvrdí tiež, že Brusel tlačí na Slovensko „homomanželstvá“. „Z toho sa deti nerodia, nie je to rodina.“

Zdôrazňuje, že ako prezident by okamžite vypovedal Istanbulský dohovor. To, že tento dokument registrované partnerstvá ani nespomína a že ho Slovensko nikdy neratifikovalo, Harabin nehovorí.

Prejde potom k tomu, že by sa zasadil o odchod migrantov, ktorých Slovensko prijalo. Tvrdí, že to bolo v rozpore s Ústavou.

Fančovič aj hlúpy prokurátor