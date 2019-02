Na Ústavný súd nezvolili nikoho, k bojkotu Smeru sa pridala aj SNS

Koalícia sa pre voľbu rozhádala.

12. feb 2019

BRATISLAVA. Po nevydarených pokusoch nájsť dohodu v koalícii sa predseda Smeru Robert Fico vzdal kandidatúry na ústavného sudcu a začal sa vyhrážať vážnymi následkami. Svojho koaličného partnera Most-Híd varoval, že ak bude hlasovať s opozíciou, môže to ohroziť fungovanie koalície.

V parlamente nakoniec vo verejnej voľbe nezvolili žiadneho z 37. kandidátov na ústavných sudcov.

Opakovanú voľbu vyhlásil predseda parlamentu Andrej Danko z SNS na štvrtok.

Ako volili lídri parlamentných strán Robert Fico, Smer - prázdny lístok

Andrej Danko, SNS - prázdny lístok

Béla Bugár, Most-Híd- hlasoval za 12 sudcov

Igor Matovič, OĽaNO- volil plný počet 18 kandidátov

Boris Kollár, Sme rodina - volil plný počet 18 kandidátov

Proti tajnej voľbe, ktorú navrhovali poslanci Smeru, boli členovia Mosta a hlasovania sa zdržali aj v SNS.

Jediný, kto tajné hlasovanie v SNS podporil bol poslanec Štefan Zelník.

Na zvolenie za ústavného sudcu potrebuje kandidát nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov.

Poslanci Smeru sa síce na verejnej voľbe zúčastnili, no odovzdávali znehodnotené alebo prázdne lístky. Zvýšili tak kvórum a pre kandidátov bolo ťažšie získať väčšinu.

K bojkotu voľby sa pridali aj poslanci SNS. Na hlasovaní sa buď nezúčastnili, alebo odovzdali prázdne hlasovacie lístky.

Na hlasovanie neprišli ani extrémisti z ĽSNS, ktorí svoju neúčasť ohlásili dopredu. Stiahli aj svojho kandidáta na ústavného sudcu Radovana Hrádeka.

Ak sa ani v opakovanej voľbe nepodarí zvoliť nikoho, Ústavný súd zostane od 16. februára nefunkčný, pretože v ňom končí deväť sudcov.

Fico sa môže prihlásiť opäť

Napätie v koalícii, ktoré vzniklo už v pondelok, sa počas ďalšieho dňa vystupňovalo. V Moste trvali na verejnej voľbe, ktorú presadzovali ako reakciu na rokovania Smeru s extrémistami z ĽSNS poza ich chrbát. V Moste viackrát zopakovali, že Fica za ústavného sudcu nehodlajú podporiť.

Smer dlhodobo presadzoval tajnú voľbu, pretože v nej by mal Fico väčšiu šancu prejsť.

Keď všetky koaličné rokovania stroskotali, Fico na tlačovke oznámil, že sa vzdáva kandidatúry.

Postoj Mosta označil za "neuveriteľnú neserióznosť" a začal sa navážať do jeho predsedu Bélu Bugára.

"Nedá sa sedieť za jedným stolom so stranou, ktorá pred spoločnou zodpovednosťou za krajinu preferuje vlastné stranícke záujmy," povedal Fico o Moste. Zdôraznil aj to, že nekandidoval za ústavného sudcu, ale za na predsedu Ústavného súdu.

Skritizoval aj prezidenta Andreja Kisku, ktorý by podľa neho nových sudcov už nemal vymenovať. "Mal by iba svietiť a kúriť," povedal Fico. Smer podľa neho navrhuje, aby v parlamente predĺžili funkčné obdobie súčasným sudcom a nových by vymenoval ďalší prezident.

Ak by Fica zvolili v prvom kole, práve Kiska mohol jeho cestu na Ústavný súd zahatať. Jeho vzdanie sa kandidatúry však neznamená, že sa nemôže do novej voľby prihlásiť opäť.

Ak by parlament teraz nezvolil 18 sudcov, kandidátov, ktorí by vzišli z novej voľby, by už vymenoval nový prezident. Prezidentským kandidátom Smeru je eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý v prieskumoch verejnej mienky vedie. Zároveň sa však vyhýba odpovedi na otázku, či by Fica za ústavného sudcu vymenoval.

V Moste nechcú prilievať olej do ohňa

Opozícia Ficove vyjadrenia na tlačovke považuje za jasné vyhrážky. "Je neprijateľné, aby sa Fico vyhrážal koaličným partnerom, že ak nastane prienik, vyvolá ústavnú krízu," povedala šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.

Po hlasovaní predseda Mosta-Híd Béla Bugár krízu zľahčoval. "Nemyslím že kvôli tomu by mal niekto vyvolať pád vlády," povedal s tým, že v podstate ide o jednu osobu, ktorá neprejde hlasovaním.

Nie je podľa neho vhodné komentovať koaličného partnera. Postoj Mosta, ktorý trval na verejnej voľbe odôvodnil tým, že s kotlebovcami sa nerokuje.

"Nemali sme inú možnosť, ako sa takto verejne očistiť." Dodal, že teraz získali nejaký čas na ďalšie rokovanie do štvrtkovej opakovanej voľby.