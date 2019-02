Čaputová neodstupuje, chce predbehnúť Mistríka

Podľa prieskumu AKO je kandidátka na treťom mieste.

13. feb 2019 o 9:18 (aktualizované 13. feb 2019 o 13:00) Peter Kováč

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/4Gq5g_VEEU0

BRATISLAVA. Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová pokračuje v kampani aj napriek špekuláciám, či sa kandidatúry nevzdá ešte pred tlačou hlasovacích lístkov pre marcové voľby. Tá by sa mala začať už od budúceho týždňa.

Čaputová a jej protikandidát Robert Mistrík sa ešte koncom januára dohodli, že slabší kandidát by sa pred prvým kolom volieb mohol vzdať v prospech silnejšieho.

Kandidátka Progresívneho Slovenska a Spolu to podmieňovala tým, že by prieskumy ukázali jasnú preferenciu Mistríka medzi voličmi.

Čaputová: V kampani ostávam

Najnovší prieskum agentúry AKO ju však posmelili. Skončila totiž na treťom mieste s 14,7 percentami hlasov. Na druhého Mistríka (s podporou SaS) sa navyše dotiahla natoľko, že rozdiel medzi nimi je už len 1,1 percenta.

Prečítajte si tiež: Čaputová sa podľa prieskumu AKO doťahuje na Mistríka

"Nateraz konštatujem, že vďaka podpore ľudí som sa veľmi tesne priblížila druhému kandidátovi. Z tohto dôvodu považujem za zodpovedné zotrvať v kampani," povedala v stredu Čaputová.

Dôležité podľa nej je to, že Štefan Harabin klesol a skončil na štvrtom mieste s 12,8 percentami hlasov. Víťazom by bol Maroš Šefčovič, ktorého postavil Smer.

Čaputová pritom zdôraznila, že prieskum AKO bol nezávislý a nezaplatili si ho strany, za ktoré kandiduje.

Možnosť, že by Čaputová odstúpila v prospech Mistríka však naďalej existuje. Ako reálna sa však podľa AKO ukazuje aj opačná alternatíva, že by odstúpil Mistrík v prospech Čaputovej.

"Ja ho k tomu vyzývať nebudem. Sám povedal, že sa bude správať zodpovedne," komentovala túto možnosť Čaputová.

Na jej rozhodnutie už reagovala SaS, ktorá tvrdí, že Šefčoviča môže poraziť jedine Mistrík. Vychádza vraj zo skúseností v predošlých voľbách, keď v roku 2009 Iveta Radičová nedokázala poraziť v druhom kole volieb Ivana Gašparoviča.

"Každý demokratický kandidát, ktorý nie je na čele pelotónu, si musí byť vedomý, že ak neodstúpi v prospech toho, kto má najväčšiu šancu na víťazstvo, zvyšuje šance kandidátov mafie a extrémizmu," napísala SaS vo svojom vyhlásení.

Ďalší prieskum

Už v stredu poobede by mal vyjsť aj ďalší prieskum, a to od agentúry Focus.

Mistrík zároveň ohlásil tlačovku, na ktorej sa vyjadrí k vývoju preferencií.

Čaputová zdôraznila, že pre ňu je najdôležitejšie, aby z volieb vzišiel dobrý prezident.

"Dôležité je, aby som sa nezobudila do rána, keď sa bude rozhodovať medzi kandidátom strany Smer a pánom Harabinom," povedala Čaputová.

To, že nateraz ostáva v kampani, znamená, že na hlasovacích lístkoch bude jej meno aj meno Mistríka, a to bez ohľadu na to, či sa neskôr niekto z nich vzdá. Voličov by to pri hlasovaní mohlo mýliť.

O dva týždne sa pritom začína predvolebné moratórium, počas ktorého sa nemôžu zverejňovať prieskumy. To by podľa skorších vyjadrení Čaputovej mal byť hraničný termín, v ktorom by sa vzdala v prospech Mistríka.

Či tak spraví aj v prípade, že aj podľa ďalších prieskumov budú rozdiely medzi ňou a Mistríkom minimálne a na úrovni štatistickej chyby, priamo nepovedala.

"Je to citlivá vec. Budem to posudzovať na lekárenských váhach," odpovedala.

S Mistríkom a jeho tímom sa podľa jej slov neformálne nestretáva a nevedú ani žiadne rokovania o ďalších krokoch v kampani.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.