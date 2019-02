Gallo pokračuje ako predseda Rady RTVS

V tajnom hlasovaní ho na ďalšie dva roky zvolili členovia Rady RTVS.

13. feb 2019 o 10:50 SITA

BRATISLAVA. Rada Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) má oddnes staronové vedenie. Predsedom rady je na najbližšie dva roky opäť Igor Gallo a podpredsedom Martin Kákoš.

Rada svoje vedenie zvolila na dnešnom rokovaní v tajných voľbách, pričom najskôr volila predsedu a následne podpredsedu. Za Galla a aj za Kákoša hlasovalo osem z deviatich členov rady.

Gallo aj Kákoš boli jedinými kandidátmi a na hlasovaní za svoju nomináciu sa nezúčastnili.

Volebný rok je pre Galla výzva

Podľa zákona o RTVS rada v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady volí predsedu a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov.

Igor Gallo je v funkcii predsedu rady oddnes do 12. februára 2021. Martin Kákoš je vo funkcii podpredsedu rady od štvrtka 14. februára do 13. februára 2021.

Gallo si podľa vlastných slov prejavenú dôveru veľmi váži. V súvislosti s blížiacimi sa voľbami hlavy štátu, eurovoľbami a aj budúcoročnými parlamentnými voľbami, v ktorých je dôležité postavenie verejnoprávneho média, vníma úlohu rady ako veľký záväzok.

Kákoš sa za prejavenú dôveru poďakoval a verí, že pomôže dobre viesť radu.

Gallovi sa funkčné obdobie v rade skončilo 10. februára. Zároveň s mandátom člena Rady RTVS sa mu skončil aj mandát jej predsedu, ktorý mal trvať do 20. februára.

Až do zvolenia nového predsedu rady viedol radu jej podpredseda Martin Kákoš. Kákoš bol vo funkcii podpredsedu dnes posledný deň.

Gallo zodpovedá za oblasť rozhlasového vysielania

Kákoš v úvode rokovania pripomenul, že Národná rada SR minulý týždeň v tajnej voľbe zvolila členov Rady RTVS, z nich jedného nového a dvoch staronových.

Za oblasť rozhlasového vysielania bol 91 hlasmi zvolený Igor Gallo, ktorého navrhol Horský film Poprad.

Za oblasť televízneho vysielania bol 68 hlasmi zvolený Jozef Chudík, ktorého navrhla Slovenská asociácia novinárov. Za oblasť ekonómie poslanci do rady 67 hlasmi zvolili Jarmilu Mikušovú. Navrhol ju Dušan Muňko, poslanec NR SR.

Trojica členov rady bola zvolená na funkčné obdobie od 11. februára 2019 do 10. februára 2025. Mikušovú do rady zvolili za Petra Kubicu, ktorého parlament zvolil v decembri do Rady pre vysielanie a retransmisiu a jej členom je od 26. januára.

Nová členka rady za oblasť ekonómie Jarmila Mikušová v úvode rokovania konštatovala, že celý život pracovala v oblasti ekonomiky.

Okrem iného bola dva razy generálnou riaditeľkou sekcie ekonomiky na Ministerstve obrany SR.

Pôsobila aj ako prednostka mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach a v súčasnosti je generálnou riaditeľkou Fakultnej nemocnice Nitra.