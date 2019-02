Danko navštívil šéfa ruskej Dumy, člena sankčného zoznamu EÚ

Predseda NR SR rokoval s Viačeslavom Volodinom o podnikaní aj kybernetickej bezpečnosti.

13. feb 2019 o 12:46 (aktualizované 13. feb 2019 o 17:22) TASR, SITA

BRATISLAVA. Priateľské i profesionálne bolo podľa slov predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS) jeho stredajšie stretnutie s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom.

S Volodinom sa Danko stretol po šiesty raz.

Rád by ho privítal v Bratislave

Pri tejto príležitosti zdôraznil, ako rád by ho privítal v Bratislave, čo však nie je momentálne možné pre sankcie, ktoré na Volodina uvalila Európska únia (EÚ) v súvislosti s jeho úlohou pri anexii Krymu.

"Verím, že v roku 2020 splním to, na čom sme sa dohodli v Kórei, že zástupcovia európskych parlamentov, ruského a ázijského parlamentu sa stretnú v Bratislave (na eurázijskom samite). Čakám, že tie sankcie sa skončia a Bratislava bude hostiť všetkých lídrov eurázijských parlamentov," povedal predseda NR SR médiám na brífingu po stretnutí, ktoré sa konalo v Moskve.

Volodin zhodnotil stretnutie ako obsažné, podľa neho na ňom načrtli program ďalšej spolupráce. Zdôraznil dobrý vzťah oboch parlamentov, ktorý je možné ďalej prehlbovať, aby sa posilnila aj ekonomická spolupráca medzi krajinami

. S Dankom sa zhodol v dôležitosti otázky kybernetickej bezpečnosti, na ktorú má byť potrebná modelová legislatíva. Volodin priblížil, že čoskoro bude o týchto otázkach hovoriť aj s predsedami talianskeho a rakúskeho parlamentu.

Otázky kybernetickej bezpečnosti

Ku koncu rokovania podľa Danka spolu s Volodinom "otvárali veľké otázky", týkajúce sa digitálneho priestoru, kybernetickej bezpečnosti a parlamentnej spolupráce v tejto oblasti, ale aj samotnej spolupráce EÚ s Ruskom.

Danko ešte pri rokovaní uviedol, že o otázke, akou je kybernetická bezpečnosť, sa bez Ruska uvažovať nedá. Uviedol tiež, že v tejto oblasti je potrebné prijatie nohých zákonov.

Danko prijal pozvanie, aby sa 9. mája zúčastnil v Rusku na oslavách konca druhej svetovej vojny.

"Veľmi sa teším, že nás navštívia ruskí poslanci v máji so skupinou priateľstva... Verím, že spoločne sa zúčastníme aj na oslavách týkajúcich sa SNP," uviedol. Dodal, že do Ruska prijal pozvanie aj na jún, keď sa tam bude konať Medzinárodné parlamentné fórum.

Rokovanie s Lavrovom

Pripomenul, že s Volodinom sa ešte pracovne stretne na ďalšom eurázijskom samite v Kazachstane.

Spomenul, že vo štvrtok (14. 2.) má pracovný obed so slovenskými podnikateľmi, ktorých by chcel vziať neskôr, zrejme v apríli alebo máji, do Ruska, kde budú rokovať s potenciálnymi odberateľmi.

Po stretnutí s Volodinom odletel Danko z Moskvy do čiernomorského letoviska Soči, kde ho popoludní čaká rokovanie s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Vo večerných hodinách zavŕši Danko svoju jednodňovú návštevu v Ruskej federácii a priletí do Bratislavy.

Viačeslav Volodin sa nachádza na sankčnom zozname Európskej únie a USA. Dostal sa tam, keď Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský Krym. Volodin dohliadal na proces politickej integrácie anektovaného Krymu do Ruskej federácie.