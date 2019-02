Čaputová by mala z prezidentského súboja odstúpiť, naznačil Matovič

Matovič volá po zodpovednom postoji kandidátov.

13. feb 2019 o 14:32 TASR

BRATISLAVA. Zuzana Čaputová by mala z prezidentského súboja odstúpiť. Naznačil to predseda OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa odvolával na výsledky prieskumu agentúry Focus. Ten si dalo urobiť hnutie.

Matovič volá po zodpovednom postoji kandidátov. Čaputová v stredu oznámila, že nateraz z boja neodstupuje.

Namodelovali viaceré situácie

OĽaNO namodelovalo viaceré situácie. Podľa výsledkov by demokratický kandidát vyhral v prípade, že by ním bol Robert Mistrík a stretol by sa v druhom kole s Marošom Šefčovičom.

Ak by sa Šefčovič stretol s Čaputovou, kandidátka by prehrala.

Prečítajte si tiež: Čaputová neodstupuje, chce predbehnúť Mistríka

"Bol som za to, aby pani Čaputová dostala priestor, ale toto sú reálne výsledky a treba sa realite postaviť zoči voči. Šefčovič by porazil Čaputovú, ale Mistrík má na to, aby porazil Šefčoviča," uviedol Matovič na tlačovej konferencii.

Doplnil, že tu existuje reálna hrozba, že sa v druhom kole stretnú Šefčovič so Štefanom Harabinom.

"Je reálna pravdepodobnosť, že Harabin sa za obidvoch situácií dostane do druhého kola so Šefčovičom," povedal Matovič, podľa ktorého je toto riziko veľké. "Tieto voľby budú o budúcnosti Slovenska," zdôraznil Matovič.

Šefčovič s Mistríkom v druhom kole

V prvom kole prezidentských volieb by podľa spomínaného prieskumu vyhral Maroš Šefčovič so ziskom 20,1 percenta hlasov opýtaných, druhý by bol Robert Mistrík so 17,1 percentami a tretia by skončila Zuzana Čaputová, ktorú by volilo 14,4 percenta opýtaných.

Prečítajte si tiež: Aj Focus potvrdil rast Čaputovej, prieskum vedie Šefčovič

Do druhého kola by postúpili Šefčovič s Mistríkom.

Podľa prieskumu by ďalej nasledoval Štefan Harabin (13,6 percenta), Marian Kotleba (8,9 percenta), Béla Bugár (7,4 percenta), Milan Krajniak (6,3 percenta), František Mikloško (4,5 percenta) a Eduard Chmelár (3,5 percenta).