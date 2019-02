Bugár: Pri voľbe prevládli emócie nad racionálnym rozhodovaním

Poslanci budú kandidátov voliť vo štvrtok o jedenástej hodine.

13. feb 2019 o 15:11 (aktualizované 13. feb 2019 o 16:56) TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/n8CS-dnZ52U

BRATISLAVA. Pri voľbe ústavných sudcov, žiaľ, prevládli emócie nad racionálnym rozhodovaním.

Vyhlásil to na sociálnej sieti líder koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár.

Reagoval tak na udalosti z utorka, keď si poslanci nezvolili kandidátov na ústavných sudcov. Neprešiel ani jeden z kandidátov.

Poslanci volili verejne

"Vypäté situácie prinášajú vypäté vyhlásenia," tvrdí Bugár s tým, že do štvrtka je čas na upokojenie situácie a sústredenie sa na to, aby sa zabránilo znefunkčneniu Ústavného súdu SR.

"Skúsme zvoliť maximálne možný počet dobrých kandidátov na ústavných sudcov. Myslím si, že je to naša povinnosť," povedal Bugár.

Prečítajte si tiež: Na Ústavný súd nezvolili nikoho, k bojkotu Smeru sa pridala aj SNS

Poslanci v utorok volili verejne, čo Smer odmietal, jeho členovia odovzdávali prázdne hlasovacie lístky. Verejnú voľbu odhlasovali poslanci pred voľbou.

Trval na nej aj koaličný Most-Híd a SNS predtým hovorila, že s ňou problém nemá.

Strana Bélu Bugára si pre svoje postoje k voľbe, okrem iného hovorila, že nepodporí Roberta Fica, vyslúžila od Fica kritiku.

Ten napokon z voľby odstúpil, zároveň však vyhlásil, že ak kandidáti na ústavných sudcov prejdú hlasmi Mosta-Híd s opozíciou, dôjde k porušeniu koaličnej zmluvy s vážnymi dôsledkami na fungovanie vládneho kabinetu.

Danko: Za SNS je o voľbe poverený Bernaťák

Rokovania koaličných strán SNS, Mosta-Híd a Smeru, sa podľa slov predsedu SNS Andreja Danka uskutočňujú počas celého dňa.

"Za Slovenskú národnú stranu je poverený Tibor Bernaťák (predseda poslaneckého klubu SNS)," povedal Danko novinárom.

Ako uviedol, v stredu telefonoval s Bugárom, kým so šéfom Smeru Robertom Ficom sa mu doposiaľ hovoriť nepodarilo. Má v pláne s ním hovoriť večer, po návrate z Ruska.

"Pousmejem sa, na jednej strane je tá koalícia stále zlá, a keď je nejaký problém, tak my ho máme riešiť. Veď opozícia mala v utorok možnosť zvoliť si svojich zástupcov. Ak chce raz opozícia vládnuť, tak musí ukázať, že vie nájsť prienik aj na 18 menách," podotkol.



"Prečo všetci hovoria len o koalícii? Koalícia má takisto možnosť sa dohodnúť, ale ak tu niekto hovorí, že sme ti najhorší, tak nech si páni Sulík, Matovič, Kollár a neviem kto sadnú s Kotlebom a nech si urobia zoznam ústavných sudcov. Samozrejme, že my sme tu na to, aby sme to koordinovali, ale ja chcem aj na tomto príklade ukázať, že aké je to šialené, že stále sme tu za najhorších," povedal Danko.

"Ja si sadnem, dokážem vytvoriť vládu s Maďarmi. Dokážeme prekonať rôzne politické postoje. Ale kto tu chce vládnuť, keď sa nevedia zhodnúť ani na voľbe ústavných sudcov," dodal.

Opakovaná voľba vo štvrtok ráno

Otázkou, ako sa má opakovaná voľba vykonať, sa bude ústavnoprávny výbor zaoberať vo štvrtok ráno od 9.00 h.

Termín určil predseda výboru Róbert Madej zo Smeru. O stanovisko požiadal výbor predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

"Výbor sa bude zaoberať otázkou, či má byť opakovaná voľba tajná alebo verejná," uviedol ešte v utorok šéf výboru Róbert Madej.

Dodal, že on svoj názor na to má, ale bude ho prezentovať na rokovaní výboru.

Poslanci budú kandidátov voliť vo štvrtok o 11.00 h. Vybrať majú 18 kandidátov na ústavných sudcov, a tých ponúknuť prezidentovi. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí na 12 rokov zasadnú na Ústavný súd SR. Spolu je na Ústavnom súde 13 sudcov.