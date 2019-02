Kresák: Robert Fico rád vyhlasuje, čo nemôže splniť

V utorkovej voľbe získal poslanec za Most Híd Peter Kresák 19 hlasov.

13. feb 2019 o 17:22 Lucia Krbatová

Rozhovor sa uskutočnil na žiadosť respondenta cez email.

Ako hodnodíte utorkovú tlačovku Roberta Fica, na ktorej povedal, že sa uchádzal o post predsedu ústavného sudcu, odstupuje a osočil Most-Híd tým, že viac ako na koalíciu myslí na svoje stranícke záujmy?

"Ako vyjadrenie niekoho, kto buď nepozná ústavu alebo sa celkom otvorene prihlásil k svojej túžbe zotrvať v niektorej z ústavných funkcií."

Na tlačovke pôsobil Fico vyčerpane. Ako pôsobil na vás a prečo si myslíte, že mu tak záleží na tom dostať sa na Ústavný súd?

"Asi veľa vecí počas roku 2018 nešlo podľa jeho očakávaní. Na druhú časť otázky iba môžem povedať, že 'imunita', o ktorej sa tak veľa v ostatnom čase popísalo, to zrejme nebude, lebo to tak nefunguje. On však nechce byť sudcom, chce byť predsedom Ústavného súdu a to je príležitosť manipulovať veci, mať vozidlo, ochranku, istý honor."

Fico pripomenul aj vašu spoluprácu s ŠTB. Čo na to hovoríte?