Záujem o eurovoľby má zvýšiť eurovolebná schránka

Vzniká projekt eurovolebnej schránky podporenej súťažou.

14. feb 2019 o 10:48 TASR

BRATISLAVA. Dlhodobo nízku volebnú účasť na Slovensku vo voľbách do Európskeho parlamentu by mohla o niečo navýšiť eurovolebná schránka.

Sprístupnili ju sto dní pred konaním volieb (25.5.)

Jej princíp spočíva vo vypísaní pohľadnice, kde volič napíše, že ide voliť, lebo mu záleží na... Pohľadnicu s vypísanou adresou vloží do putovnej schránky.

Informačná kancelária ich potom na dané adresy zašle, čím chce voličovi pripomenúť, že voľby sa blížia. Komunikovať sa bude aj cez internet, na tento účel bola zriadená stránka tentorazidemvolit.eu.

V rámci nej je pripravená súťaž pre tých, ktorí sa na tejto internetovej stránke zaregistrujú. Bude dohromady vyžrebovaných 15 ľudí, ktorí aj s priateľmi dostanú možnosť ísť na plenárne zasadnutie europarlamentu v Štrasburgu. Zatiaľ sa na stránke registrovalo 7000 ľudí.

Prečítajte si tiež: Záujem o eurovoľby majú podporiť podujatia aj aplikácia

Riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel pripomenul, že Slováci pred piatimi rokmi opäť prekonali vlastný negatívny rekord vo volebnej účasti, ktorá dosiahla len 13 percent.

Hajšel súhlasí, že vyššej účasti by pomohla aj možnosť voliť elektronicky.

"Motivovalo by to hlavne mladších ľudí. Na tom však na Slovensku nie je politický konsenzus, lebo niektoré strany, ktoré majú konzervatívnejších voličov, nie sú presvedčené, že by im to pomohlo. A nie je to rozšírené ani v celej EÚ. Tento spôsob využívalo Estónsko či Holandsko," dodal.