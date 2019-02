Prieskum AKO: Spolu a Progresívne Slovensko majú cez sedem percent

Voľby by vyhral Smer s 22,4 percentami.

14. feb 2019

BRATISLAVA. Prieskum, ktorý ako prvý nameral strany Spolu a Progresívne Slovensko dohromady ukázal, že tieto strany majú po spojení 7,5 percenta a 11 mandátov.

Agentúra AKO uskutočnila prieskum 8. až 12. februára telefonicky na vzorke tisíc respondentov.

Otázka znela: „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí.“

Koalíciu by nezostavili

Smer má podľa tohto prieskumu 22,4 percent, SaS 14,8, Sme Rodina 10,9, OĽaNO - NOVA 10,1, Kotleba – ĽSNS 9,5, SNS 8, MOST-HÍD 6,3 a KDH 6,1 percenta.

Ostatné strany by sa do parlamentu nedostali.

Súčasné koaličné strany by získali dokopy 58 kresiel, čo by im na zostavenie vlády nestačilo.

Kto získal a kto stratil

Smer a Sas stratili oproti decembrovému prieskumu AKO zhruba jedno percento (Smer mal 23,4 a SaS 14,8 percent).

O 0,9 percenta narástla strana Sme rodina a najvýraznejšie stúpla strana OĽaNO, ktorá mala v decembri 7,7 percent a teraz má 10,1. Kotlebova strana si pohoršila o 0,3 percenta.

Strana SNS prišla podľa prieskumu o 1,3 percenta voličov. Prieskum zachytil situáciu po tom, ako Banskobystrická univerzita v januári potvrdila, že šéf SNS Andrej Danko má titul za plagiát.

Most stúpol o 0,6 percent a strana KDH o rovnakú hodnotu klesla.

