My sme les žiada okamžitý zákaz ťažby v národných parkoch

Je veľmi smutné, že Slovensko potrebuje až medzinárodný tlak, upozorňuje iniciatíva.

Prales v Národnej prírodnej rezervácii Stužica v Národnom parku Poloniny. Aj on je súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO.(Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

BRATISLAVA. Občianska iniciatíva My sme les vyzvala vládu, aby vo verejnom záujme bezodkladne zastavila akúkoľvek ťažbu dreva a iné zásahy v najcennejších častiach národných parkov ako aj vo všetkých zostávajúcich starých horských lesoch na Slovensku.

Odvoláva sa pritom na konanie Európskej komisie voči Slovensku za nedostatočnú ochranu prírody.

Ak Slovensko nebude konať, prípad môže skončiť na Súdnom dvore EÚ a sankciami.

Devastácia bohatstva, hrozba žaloby od EÚ

Podľa Rastislava Mičaníka z My sme les je „veľmi smutné, že Slovensko potrebuje až medzinárodný tlak na to, aby sme si uvedomili, že si beztrestne devastujeme prírodné bohatstvo“.

“Aj napriek tomu, že na túto vážnu situáciu dlhodobo upozorňujú mimovládne organizácie a odborníci, vláda hrá stále mŕtveho chrobáka. Od tohto problému dáva ruky preč, pričom toleruje postoj a aktivity ministerstva pôdohospodárstva, ktoré je za to zodpovedné,” konštatuje Mičaník.

Okamžité opatrenia

Európska komisia Slovensku vytýka, že neprijalo primerané opatrenia, aby zabránilo poškodeniu biotopov hlucháňa hôrneho, ktorý je na pokraji vyhynutia.

Komisia preto očakáva zásadné zmeny v ochrane starých lesov, ktoré hlucháň obýva.

Vo výzve My sme les vládu upozorňuje na nevyhnutné opatrenia, ktoré sa musia bezodkladne urobiť, aby sa Slovensko vyhlo medzinárodnému sporu.

Okamžité

Ministerstvo pôdohospodárstva a jeho rezortné organizácie (Lesy SR a Štátne lesy TANAPu) by mali plne rešpektovať prísnu ochranu území vymedzených v schválenom Programe záchrany hlucháňa hôrneho.

Ministerstvo vnútra by malo bezodkladne usmerniť príslušné okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, aby konali v súlade s Programom záchrany hlucháňa hôrneho a podľa už vydaných usmernení ministerstva životného prostredia.

Envirorezort by mal dopracovať už schválené programy starostlivosti o chránené vtáčie územia tak, aby zabezpečili reálnu a dlhodobú ochranu hlucháňa hôrneho.

Vláda by mala na ochranu vzácnych horských lesov vyhlásiť rezerváciu a do jej vyhlásenia by mala zabezpečiť predbežnú ochranu území, kde žije hlucháň.

Zonácia národných parrkov

Vláda by mala tiež urýchliť zonáciu národných parkov podľa medzinárodných štandardov. Na neštátnych pozemkoch pritom musia byť garantované primerané náhrady za obmedzenie hospodárenia a dohoda s vlastníkmi.

Ministerstvo životného prostredia minulý týždeň oznámilo, že odštartovalo historicky najväčšie kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny zo strany krajských a okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie.

Na pokyn ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa začal envirorezort preverovať riešenia podnetov a sťažností, najmä v súvislosti s dodržiavaním Programu záchrany hlucháňa hôrneho.

Tento dokument schválil envirorezort na jar minulého roka. Envirorezort má podozrenia, že okresné úrady nepostupujú podľa usmernení Štátnej ochrany prírody SR a ministerstva.