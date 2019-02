Smer voľbu opäť bojkotoval, Bugár zatiaľ vylučuje menšinovú vládu

Predĺženie mandátov súčasným sudcom je podľa Bugára nemožné.

14. feb 2019 o 20:49 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Ani v opakovanej voľbe poslanci v parlamente nedokázali zvoliť žiadneho z 37 kandidátov, čo znamená, že Ústavný súd bude od soboty nefunkčný. Naštrbená je aj dôvera v koalícii, ktorá sa nedokázala dohodnúť a nehlasovala jednotne.

Hoci ešte vo štvrtok poobede sa v koalícii črtala dohoda na zvolení minimálne šiestich kandidátov, aby chod Ústavného súdu nebol ohrozený, poslanecký klub Smeru sa tesne pred voľbou vzbúril. Poslanci rovnako ako v utorkovej voľbe vhadzovali prázdne lístky.

V Smere prevládal názor, že voľba by mala byť tajná, napriek tomu, že predseda Smeru Robert Fico svoju kandidatúru stiahol už v utorok pred prvou voľbou. V tajnej voľbe, ktorú Smer presadzoval dlhodobo, by mal Fico väčšiu šancu získať nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov.

V Smere však mali podľa informácií SME problém s tým, že ak by v opakovanej voľbe zvolili šiestich kandidátov vo štvrtkovej verejnej voľbe, vyzerali by, že nestoja za svojím slovom.

Proti dohode v koalícii bol aj predseda Smeru Robert Fico, ktorý prišiel do parlamentu až vo štvrtok poobede. Koalícia tak o dohode na prípadných šiestich kandidátoch najprv rokovala bez neho.

"Keby som rozmýšľal stranícky, položíme po Kuciakovej vražde vládu? Bolo by to podľa žiadostí námestí. A pomohlo by to vyriešiť tento problém? Asi nie," reagoval predseda Mosta-Hídu Béla Bugár po hlasovaní. Menšinová vláda podľa neho zatiaľ nehrozí.

Predseda parlamentu Andrej Danko z SNS bude musieť vyhlásiť novú voľbu, ktorá môže pripadnúť až na májovú schôdzu. Zo zvolených kandidátov by tak pravdepodobne vyberal už nový prezident, čo by dávalo práve Ficovi šancu stať sa predsedom Ústavného súdu.

V Smere budú tlačiť na novú voľbu čo najskôr

Ťažkosti pri nájdení dohody v koalícii potvrdil už vo štvrtok doobeda návrh poslanca Miroslava Číža, aby posunuli opakovanú voľbu z 11. na 17. hodinu.

Kým Smer opäť vhadzoval prázdne lístky, v SNS za niektorých kandidátov hlasovali. V klube však nehlasovali jednotne. Kým napríklad predseda SNS Danko zvolil osem ľudí, podpredseda SNS Anton Hrnko len štyroch.

Ich výber sa však vo väčšine prípadov prekrýval s hlasovaním členov Mosta-Hídu. Bugár zvolil šesť kandidátov: Ladislava Duditša, Evu Fulcovú, Kajetána Kičuru, Miloša Maďara, Ľuboša Szigetiho a Michala Trubana.

Po hlasovaní Číž zo Smeru povedal, že budú presviedčať koalíciu, aby novú voľbu Danko vyhlásil hneď a aby sa hlasovalo tajne. Na otázku, v akej kondícii je koalícia, nechcel odpovedať.

V SNS tvrdili, že hlasovali podľa dohody. V utorok vhadzovali prázdne lístky.

Nová voľba Ficovi vyhovuje

Fico po odchode zo sály zopakoval, že novinári napáchali viac škody ako sto tornád na Kube. To isté povedal aj po utorkovej voľbe.

Neschopnosť koalície dohodnúť sa na spoločnom postupe Ficovi vyhovuje. Do novej voľby sa môže opäť prihlásiť s vedomím, že požadovanú prax 15 rokov, ktorú opozícia spochybňovala, spĺňa. Rozhodol o tom na druhý pokus tesnou väčšinou ústavnoprávny výbor.

Prezident Andrej Kiska zároveň nebude môcť vymenovať nových sudcov a táto úloha zostane na nového prezidenta. Ak by sa ním stal kandidát Smeru Maroš Šefčovič, ktorého favorizujú aj prieskumy mienky, Fica by teoreticky mohol vymenovať za predsedu Ústavného súdu.

Predĺženie mandátov je podľa Bugára nemožné

Na Ústavnom súde končia 16. februára deviati sudcovia a zostanú len štyria. Fico ešte v utorok navrhoval, aby predĺžili súčasným sudcom funkčné obdobie, no na to je potrebných 90 hlasov. Bez dohody s časťou opozície by sa to koalícii nepodarilo.

O tejto možnosti sa rozprávali aj na poslaneckom klube Smeru, ale keďže deväť sudcov končí túto sobotu, už to zrejme nestihnú.

Predseda Mosta Bugár hovorí, že právnik síce nie je, ale táto možnosť je podľa neho nereálna. "Ak sa končí ústavným sudcom mandát tento týždeň, ako im ho môžete predĺžiť zákonom, ktorý vstúpi do platnosti budúci týždeň. Je to nemožné," povedal Bugár.

Ústavný súd vo štvrtok povedal, že bude informovať o ďalšom postupe v prípade, ak v parlamente nezvolia žiadneho kandidáta.