Mimoriadny podcast: Koalícia sa háda, hovorí sa o jej konci

Spor o ústavných sudcov vygradoval do koaličnej krízy.

14. feb 2019 o 20:16 Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič Hanzelová

Už to volajme kríza. Okolo šiestej hodiny podvečer sa vo štvrtok dostalo Slovensko nielen do ústavnej, ale aj do plnoformátovej koaličnej krízy.

Ani druhá voľba nepriniesla žiadneho kandidáta na ústavného sudcu, takže si prezident nemá z koho vyberať. Ústavný súd zostáva paralyzovaný. A Béla Bugár hovorí, že vzťahy v koalícii sú na bode mrazu a Robert Fico sa ani neunúva chodiť na spoločné stretnutia.

Pôvodne to vyzeralo, že po predbežnom konci sudcovských nádejí poslanca Fica sa koalícia dohodne aspoň na šiestich kandidátoch. Dokonca sa vravelo, že taký bol výsledok koaličnej rady... aby o pár minút poslanci Smeru začali odovzdávať neplatné hlasovacie lístky. Podobne ako Kotlebovci, ktorí sa zdržali.

Tomáš Prokopčák sa v mimoriadnom vydaní Dobrého rána rozpráva so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

