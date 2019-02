Možno predĺžiť funkčné obdobie ústavných sudcov? Pýtali sme sa odborníkov

Kubina, Mazák a Bárány odpovedajú.

Je možné predĺžiť funkčné obdobie odchádzajúcich ústavných sudcov?

Peter Kubina, expertna ústavné právo

„To by nebolo vôbec dobré, lebo by nič nikoho nenútilo tých sudcov zvoliť aj dlhé roky. S takým niečím nikto nerátal. Aby sa o tom aspoň teoreticky dalo uvažovať, bola by potrebná ústavná väčšina. Neviem si predstaviť, že by sa na tomto poslanci vedeli dohodnúť, ale nepodceňoval by som ochotu urobiť to aj za cenu extrémnej protiústavnosti.“

Ján Mazák, bývalý predseda Ústavného súdu

„Predĺžiť mandát súčasným deviatim odchádzajúcim sudcom Ústavného súdu je vylúčené. Po prvé tomu bráni ústava, po druhé čas, ktorý ostáva do skončenia ich mandátu. Po tretie každá ústavná úprava by platila aj tak len do budúcnosti. To znamená, že pre tých sudcov Ústavného súdu, ktorí nastúpia do funkcií po 16. februári. Samozrejme, zachytil som aj úvahu predĺžiť mandát súčasných sudcov obyčajným zákonom. To by však aj tak neriešilo nič, pretože kým by sa takýto zákon dostal do Zbierky zákonov a nadobudol by platnosť, resp. účinnosť, tak by sa skončil mandát odchádzajúcich sudcov.“

Eduard Bárány, bývalý podpredseda Ústavného súdu

„Táto možnosť existuje. Ideálnym spôsobom by bola novela ústavy. Dalo by sa to aj bežným zákonom, hoci to by bolo problematickejšie. Zmena by sa dala do zákona o Ústavnom súde. Problematickosť tohto riešenia spočíva v dvoch veciach. Prvá je, že 12-ročné funkčné obdobie je zakotvené aj v ústave, nielen v zákone. Druhá vec je, že ak by niekto na Ústavnom súde napadol tento bežný zákon, tak by sudcovia rozhodovali o vlastnej veci, čo je veľmi nepríjemná situácia.“