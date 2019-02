Kde našiel New Yorčan slovenský Stonehenge?

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste rozprávajú o Slovensku.

16. feb 2019 o 7:00 Anna Fay

Na Kysuciach sa budete cítiť, akoby ste sa vybrali späť v čase, hovorí David Rubin, Američan, ktorý už viac ako desať rokov žije na Slovensku. Na severozápad chodí rád, pretože ho láka príroda nedotknutá civilizáciou - a turistami. A to napriek tomu, že kysucká príroda ukrýva unikáty porovnateľné so slávnym Stonehenge.

