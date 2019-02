Skorumpovaný systém vraždu Tupého nevyriešil. Kuciaka ten systém zabil

Desať správ o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

15. feb 2019 o 10:44 The Slovak Spectator

1. Firmy by nemali problém nájsť zamestnancov, keby boli ochotné lepšie platiť. Vrátili by sa aj Slováci z cudziny: Employers and jobseekers do not speak the same language

2. Len počuť nestačí. Počuje aj kačka, povedal skladateľ, ktorému organizátori venovali tohtoročné Zimné Konvergencie: Listening is an effort, and just hearing is no merit

3. Petra Vlhová to dokázala, stala sa majsterkou sveta. Pozrite si jej víťaznú jazdu: The success of her life: Slovak skier Vlhová wins giant slalom at the world championships

4. Návšteva hotelu Carlton, koncert francúzskej speváčky ZAZ a street food vás čakajú v najbližších dňoch v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

5. Keď príde ďalšia kríza, dovolenkové poukazy budú firmám ešte viac na príťaž: New vouchers re-spark red tape controversy

6. Peklo v Bratislave začína. Kde všade musíte počítať s obmedzeniami? Five facts you need to know about road closures in Bratislava

7. Čo povedal Slovákom prvý minister zahraničných vecí Spojených štátov, ktorý navštívil Slovensko po 20 rokoch? Pompeo: The promise of 1989 is as alive today as it was 30 years ago

8. Od soboty budú na ústavnom súde len štyria sudcovia. Čo sa bude diať ďalej? Parliament fails to elect Constitutional Court candidates

9. Bratislava je medzi top európskymi cestovateľskými destináciami, predbehla niektoré veľké európske metropoly: Best places to travel to in Europe in 2019? Bratislava is on the list!

10. Skorumpovaný systém vraždu Tupého nevyriešil. Kuciaka ten systém zabil! “By a sharp knife” cuts through the heart of injustice in Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.