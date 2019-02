Nová voľba kandidátov na ústavných sudcov bude na marcovej schôdzi parlamentu

Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16.00 h.

15. feb 2019 o 11:46 TASR

BRATISLAVA. Nová voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bude na marcovej schôdzi parlamentu.

Mala by byť tajná, keďže verejná zlyhala, a mali by sa nájsť prienikové mená. Mal by sa zvoliť aspoň nejaký počet kandidátov. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) na piatkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16.00 h. Voľba sa má teda uskutočniť na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca.

Danko uviedol, že budúci týždeň by sa mala zísť koalícia na rokovaní. Šéf parlamentu a SNS sa pri novej voľbe bude usilovať o nájdenie kompromisu a dohodnúť prienikové mená.

Parlament ani v opakovanej voľbe (14.2.) nezvolil kandidátov, a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov. V sobotu 16. februára sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov.

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Macejková má podľa Danka oznámiť opatrenia, ako bude súd fungovať po vypršaní funkčného obdobia deviatim z 13 sudcov.