Školský výbor hlasoval proti vysloveniu nedôvery ministerke Lubyovej

Opozícia sa pokúsi odvolať ministerku školstva pre škandál okolo stimulov na vedu.

18. feb 2019 o 12:50 SITA

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hlasoval na svojom dnešnom zasadnutí proti vysloveniu nedôvery ministerke školstva Martine Lubyovej.

Za vyslovenie nedôvery boli opoziční poslanci - Veronika Remišová, Miroslav Sopko (obaja OĽaNO), Branislav Gröhling (SaS), Stanislav Mizík (ĽSNS) a nezaradený poslanec Martin Poliačik.

Osem výborov nerokovalo, neprišlo dosť poslancov, neboli tak uznášaniaschopní.

Odvolávanie Lubyovej

Pokus o odvolanie ministerky školstva Martiny Lubyovej z funkcie v pondelok vráti zákonodarcov do poslaneckých lavíc.

Odvolávanie iniciovala opozícia, ktorá v piatok 15. februára odovzdala 38 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady.

Poslanci po januárovom neúspešnom pokuse odvolať predsedu parlamentu Andreja Danka pristúpia k druhému tohtoročnému odvolávaniu. Šéf Národnej rady zvolal rokovanie na dnes na 13:00.

Rozdeľovanie stimulov

Podľa opozície je dôvodom na odvolanie škandál pri prideľovaní stimulov na vedu. Tímlíder strany Sloboda a Solidarita pre školstvo Branislav Gröhling v piatok povedal, že dobrému ministrovi by sa takýto škandál nestal, priemerný by ho začal naprávať.

Podľa neho Lubyová obhajuje do očí bijúcu manipuláciu, navyšovanie bodov v hodnotení či porušenie protischránkového zákona.

"Výsledkom je pridelenie 33 miliónov eur aj takým firmám, ktoré by ich nemali dostať. Ministerka sa zamotáva do vlastných slov. Najprv pri zle pridelených bodoch to boli preklepy, ale na základe toho odvolala riaditeľa sekcie vedy a techniky. Najprv mohli byť posudky projektov podobné, ale následne povedala, že podáva trestné oznámenie. Ja sa pýtam na koho ho podáva? Na seba alebo na ministerstvo školstva?" uviedol opozičný poslanec.