Pellegrini: Slovensko bude mať v Izraeli inovačného diplomata

Izrael bude jednou z prvých krajín, kde Slovensko obsadí post tzv. inovačného diplomata.

18. feb 2019 o 13:24 (aktualizované 18. feb 2019 o 13:35) TASR

JERUZALEM, BRATISLAVA. Izrael bude jednou z prvých krajín, kde Slovensko obsadí post tzv. inovačného diplomata. Izrael tak bude štvrtou krajinou po USA, Číne a Fínsku, kde bude mať Slovensko takéhoto zástupcu.

Informoval o tom v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer) počas letu na pracovnú cestu do Izraela.

"Len v štyroch krajinách sveta ich budeme mať a Izrael je jednou z prvých krajín, kde už v lete tohto roku takýto diplomat bude inštalovaný," potvrdil premiér Pellegrini.

Inovačný diplomat

Diplomat by sa podľa neho mal primárne venovať len oblastiam inovácií, hi-tech, výskumu a vývoja.

"Mal by byť mostom medzi slovenskými a izraelskými firmami, aby ich spájal medzi našimi vedecko-výskumnými inštitúciami. Aby pomáhal vytvárať spoločné výskumné projekty, spoločné možno aj podniky, ktoré budú pokračovať vo vývoji niektorých nových produktov," konštatoval.

Inovačný diplomat by nemal byť zaťažený inou diplomatickou prácou. "Bude to človek, ktorý sa má od rána do večera venovať len moderným technológiám a má hľadať, ako by slovenské firmy mohli využiť know-how izraelských firiem a naopak ako by izraelské firmy mohli hľadať na Slovensku kvalitných a dobrých partnerov pre výskum, vývoj a inovácie," dodal.

Zároveň Peter Pellegrini potvrdil, že aj naďalej platí pozvanie pre predsedu vlády Izraela Benjamina Netanjahua.

"Slovensko patrí k posledným krajinám strednej Európy, kde doteraz izraelský premiér na oficiálnej návšteve nebol. Pevne verím, že sa mi podarí dohodnúť jeho návštevu v druhej polovici tohto roka v prípade jeho znovuzvolenia do funkcie v predčasných voľbách, ktoré sa budú konať už o niekoľko týždňov," uzavrel.

Kultúrno-informačné centrum

Vytvorenie slovenského Kultúrno-informačného centra v Jeruzaleme už podľa Pellegriniho prichádza do finálnej fázy realizácie. Pod gestorstvom Ministerstva kultúry by centrum "s konkrétnym človekom" malo začať fungovať v Izraeli v roku 2019.

Centrum sa vytvorí aj na základe medzinárodných dohôd. "Nebude mať postavenie diplomatického zastúpenia, bude to čisto naše kultúrne stredisko pod gesciou Ministerstva kultúry," spresnil premiér postavenie centra.

Už v júli minulého roka predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) počas oficiálnej návštevy v Izraeli avizoval, že Slovensko plánuje otvoriť Kultúrne a informačné centrum v Jeruzaleme.

V tom čase o tom rozhodla slovenská parlamentná delegácia vedená predsedom Národnej rady po konzultácii so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim.

Koncom novembra 2018 český prezident Miloš Zeman spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom spoločne otvorili české centrum s názvom Český dom v Jeruzaleme. Zeman sa počas návštevy netajil tým, že by rád otvoril aj ambasádu v Jeruzaleme.

Český dom, ktorý je spoločnou kanceláriou viacerých českých štátnych obchodných, cestovných a kultúrnych agentúr, sídli v budove neďaleko jeruzalemského Starého mesta.

I keď nemá diplomatický štatút, Pražský hrad jeho založenie považuje za jeden z krokov smerujúcich k presťahovaniu českej ambasády z Tel Avivu do Jeruzalema.

Premiér Pellegrini sa v tejto súvislosti k Českej republike nechcel vyjadrovať. Zároveň však potvrdil, že slovenské veľvyslanectvo aj naďalej zotrvá v Tel Avive ako doposiaľ.

Premiér Peter Pellegrini by mal pracovnú návštevu Izraela ukončiť v utorok (19.2.) večer.