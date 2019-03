Harabin: Sadikiho žena bola moja kamoška

Aj 25 rokov po telefonáte, ktorého prepis potvrdila Generálna prokuratúra, popiera, že v roku 1994 volal so šéfom albánskej mafie Baki Sadikim. Dvojnásobný šéf Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti Štefan Harabin však priznáva, že Sadikiho žena bola za slobodna jeho kamarátka.

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) podľa neho pochádza z prostredia mafiána Petra Steinhübela a to, že Robert Fico (Smer) odobril zrušenie amnestií, je vraj právny idiotizmus.

Denník SME ho oslovil v rámci rozhovorov s kandidátmi na prezidenta, ktorí mali v prieskumoch podporu vyššiu ako päť percent.

Prečo si myslíte, že práve vy by ste boli dobrým prezidentom?

„Je totálny rozvrat práva. Ústavní činitelia na najvyšších postoch nedodržiavajú právo. Prezident republiky nevymenoval sudcov Ústavného súdu, hoci mal nálezy tohto súdu, ktorých sa mal držať.

Obyčajní občania sa stávajú predmetom šikanovania a svojvôle štátnych úradníkov. Kto môže urobiť poriadok v štáte, keď nie sudca, ktorý sa tomu rozumie.“

Lenže vaša osoba je vnímaná kontroverzne.

„Či je kontroverzná alebo nie, to nemôžete povedať vy. Ani nikto z tých, ktorí to hovoria. Povedzte mi, kto hovorí, že som kontroverzný? Na podklade čoho to hovorí? Moje rozhodnutia sú nespochybniteľné.

Neboli zrušené. Pod každé a jedno by som sa zas a znova podpísal. O tom, či moje rozhodnutia sú kontroverzné o tom môže povedať len súd, Ústavný alebo Štrasburg. Ale nie politici a médiá.“

S vaším menom je však spojených nespočetne veľa káuz.