Ján a Martina majú zatiaľ štyri pamätníky, z múzea môže byť pamätná kuchyňa

Pamätníky sú v Košiciach, Trenčíne a na cintorínoch.

20. feb 2019 o 17:20 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Na hnedej bráne domu vo Veľkej Mači, kde žili Ján Kuciak a Martina Kušnírová, svieti už takmer rok žltý nápis. „Láska je silnejšia ako zlomoc“. Napísal ho neznámy autor krátko po dvojnásobnej vražde z 21. februára 2018.

Po roku sú z vraždy obvinení štyria ľudia. Jeden z nich Zoltán Andruskó, ktorý údajne spolupracuje s vyšetrovateľmi, označil za objednávateľa popravy podnikateľa z mafiánskych zoznamov Mariana Kočnera. Ten je od konca júna vo väzbe pre podozrenia z ekonomickej trestnej činnosti.

Okrem nápisu na bráne vo Veľkej Mači vraždu investigatívneho novinára a jeho snúbenice nepripomína nič. Starosta Štefan Lancz hovorí, že vedenie obce nechce predbiehať a strhávať na seba pozornosť, obec je však pripravená pomôcť.

Na múzeum sa čaká

S nápadom, aby v dome zavraždeného páru vzniklo múzeum slobody slova, prišiel začiatkom apríla minulého roka trnavský župan Jozef Viskupič. Chcel, aby na mieste nevyrástol iba pamätník, ale aby priestory slúžili na výstavy, stretnutia či workshopy umelcov.

„Vrahovia chceli umlčať pravdu a umlčať ľudí, ktorí proti zlu a klamstvu bojujú slobodným slovom. Odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej preto nesmie zaniknúť v plynúcom čase,“ povedal vtedy Viskupič.

Je rok po vražde a plány zatiaľ neožili. Doteraz neprebehlo ani dedičské konanie. A rozhodnutie, čo bude s domom v budúcnosti, je v prvom rade vecou pozostalých. Trnavská župa vyhlásila, že je pripravená múzeum finančne podporiť.

„Ešte sme sa nerozhodli, čo s domom bude. Naposledy sme sa dohodli na tom, že domček by sa zbúral a zostala by len jedna pamätná izba, kde by boli vystavené aj starožitnosti, ktoré zbierali," hovorí Kuciakov brat Jozef Kuciak.

„Vždy, keď prídeme do toho domu, máme pocit, že musíme čo najskôr odísť. Nevieme si predstaviť, že by sme sa tam mali vracať. Zamýšľame sa aj nad tým, aký názor majú susedia a čo bude, keď sa zmení vedenie župy," dodáva.

O ulici neuvažujú

„Ak by tam vznikol pamätný dom, len tak ľahko sa na nich nezabudne. Každému musí zostať v pamäti, prečo museli dvaja mladí ľudia zomrieť,“ hovorí starosta Lancz.

Ak by sa pozostalí dohodli so župou na vzniku múzea, obec podľa neho zabezpečí napríklad kosenie či upratovanie.

Na pomníku je aj QR kód, pomocou ktorého sa dostanete k životopisným údajom oboch brutálne zavraždených, ale ak k informáciám, kto bol v čase popravy premiérom, ministrom vnútra či policajným prezidentom.

O tom, že by napríklad Brezovú ulicu, na ktorej dom stojí, premenovali na Kuciakovu, zatiaľ v obci neuvažovali. Lancz sa domnieva, že na takéto zmeny je priskoro.

Napríklad v Bratislave platí pravidlo, že ulicu či námestie možno po ľuďoch pomenovať najskôr päť rokov od ich smrti. Aj preto nie je v meste ani ulica či námestie nesúca meno napríklad po prezidentovi Michalovi Kováčovi, ktorý zomrel v roku 2016.

Podobizne a QR kód

Prvý mestom, kde sa objavil pamätník Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sú Košice. Pomník je od augusta minulého roka v parku na Južnej triede, jeho autorom je výtvarník Peter Kalmus.

Pamätný kameň, ktorý má byť symbolickým hrobom, je veľmi jednoduchý. V jeho spodnej časti sú portréty Jána a Martiny a ich mená.

„Na pomníku je aj QR kód, pomocou ktorého sa dostanete k životopisným údajom oboch brutálne zavraždených, ale aj k informáciám, kto bol v čase popravy premiérom, ministrom vnútra či policajným prezidentom,“ vysvetlil Kalmus pri odhalení pamätníka.

Špecificky sú upravené aj hroby Jána Kuciaka v Štiavniku a Martiny Kušnírovej v Gregorovciach.

Kováč Vladimír Eperješi vytvoril na oba rovnaký pomník z troch kamenných dosiek a bieleho travertínu. Železné srdce a pero dopĺňajú tabule s nápismi o príčinách smrti.

Vec rodiny a aktivistov

Ministerstvo kultúry neeviduje pietne miesta a nezapája sa ani do organizácie spomienkových akcií. Nespolupracuje ani na príprave múzea slobody slova, keďže to nemusí byť zapísané v registri múzeí, ktorý ministerstvo vedie.

„V budúcnosti nevylučujeme spoluprácu. Nateraz nás však nikto s takouto žiadosťou neoslovil,“ hovorí Barbora Palovičová z komunikačného odboru ministerstva kultúry.

Iniciatívu zatiaľ nevyvíja ani Bratislava. Podľa hovorcu magistrátu Petra Bublu zvykne vybudovanie pomníka iniciovať rodina alebo profesijné združenie. Aj hlavné mesto sa hlási k tomu, že v prípade záujmu o vybudovanie pamätníka poskytne pomoc.

„Riešime to s primátorom, chceli sme pomník pripraviť formou súťaže, oslovili sme aj komoru architektov,“ hovorí Juraj Šeliga z iniciatívy Za slušné Slovensko s tým, že v rozhovoroch chcú pokračovať neskôr.

Tretí pomník

V deň prvého výročia odhalia pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej na Štúrovom námestí v Trenčíne.

Za myšlienkou stojí Klaudia Brázdilová z iniciatívy Za slušné Slovensko. Išli naň peniaze z dobrovoľných príspevkov, ktoré nestihli vyčerpať počas minuloročných protestov.

„Pamätník bude z veľkej časti z čierneho skla a kameňa. Mal by byť aj osvetlený a časom pribudne aj QR kód, ako je v Košiciach,“ opisuje vzhľad pamätníka Brázdilová.

Na rôznych miestach sa nachádzajú aj improvizované pamätníky.

V budove, kde sídli redakcia portálu Aktuality, v ktorej Kuciak pracoval, je stôl s fotografiou a so sviečkami. Sviečky pri podobizniach zavraždených horia už rok aj na Námestí SNP v Bratislave.