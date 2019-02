SaS apeluje na právnikov, aby sa znova uchádzali o funkciu ústavného sudcu

Podľa SaS sa v koalícii stupňuje súperenie medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim.

19. feb 2019 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. Ak sa do novej voľby ústavných sudcov prihlásia len koaliční kandidáti, ako ich nazýva Andrej Danko, tak podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) nebude žiadna šanca, aby na slovenskú ústavnosť dozerali nezávislí odborníci s čistým štítom.

Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca SaS Róbert Buček.

Problémy v koalícii

Prečítajte si tiež: Šéfka Súdnej rady kritizovala Baránika za jeho výroky o slovenskej justícii

"Opäť apelujeme na odborne zdatných a morálne bezúhonných právnikov v Slovenskej republike, vrátane tých, ktorí neuspeli v prvej voľbe, aby sa znova uchádzali o funkcie ústavných sudcov,“ uviedol poslanec za SaS a tímlíder strany pre spravodlivosť Alojz Baránik.

SaS zároveň pripomína, že vládna koalícia dnes nedrží pohromade tak pevne ako na začiatku volebného obdobia, keďže sa stupňuje súperenie medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim.

„Prezidentský kandidát Mosta-Híd Béla Bugár navyše kľučkuje medzi mlynskými kameňmi, aby si udržal akú-takú reputáciu pred svojimi maďarskými voličmi. Súbežne s tým opozícia preukázala schopnosť dohodnúť sa na kandidátoch,“ konštatoval poslanec Ondrej Dostál.

Toto všetko sú podľa SaS okolnosti, ktoré vo výsledku môžu znamenať, že ochrana základných práv a slobôd sa nedostane len do rúk nominantov politických strán, ktoré po základných právach a slobodách systematicky šliapu.

„Budeme radi, ak náš apel padne na úrodnú pôdu. Slovensko dnes potrebuje ľudí, ktorí nerezignovali,“ uzavrela SaS.

Opakovaná voľby kandidátov na Ústavný súd

Prečítajte si tiež: Šéfka Súdnej rady ešte nemá návrhy do opakovanej voľby kandidátov na Ústavný súd

Po tom, ako poslanci NR SR v dvoch kolách vo februári nezvolili žiadnych kandidátov na ústavných sudcov, predseda NR SR Andrej Danko informoval o novej voľbe, ktorá sa uskutoční na marcovej schôdzi parlamentu. Schôdza sa začína 26. marca.

Oprávnené inštitúcie môžu predkladať návrhy na kandidátov do 5. marca do 16:00. Verejné vypočúvanie kandidátov na post ústavných sudcov je naplánované opäť na tri dni, od 21. do 23. marca vrátane soboty.

Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook člen ústavnoprávneho výboru a poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS).

Následne bude na marcovej schôdzi parlament opätovne voliť 18 kandidátov, z ktorých vyberie prezident polovicu.

Ústavný súd SR je od soboty 16. februára paralyzovaný, keď na ňom zostali pôsobiť iba štyria sudcovia. Rozvrh práce je tak stanovený iba na jeden funkčný trojčlenný senát.