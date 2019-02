Pellegrini dúfa v dohodu o kandidátoch na ústavných sudcov

Voľba kandidátov má byť podľa Pellegriniho tajná.

19. feb 2019 o 12:36 TASR

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini (Smer) dúfa, že do konania novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR sa podarí nájsť dohodu na zvolení kandidátov tak, aby ústavný súd bol funkčný.

Povedal to novinárom počas pracovnej cesty v Jeruzaleme. Zdôraznil, že personálne voľby majú byť tajné.

Voľby kandidátov na Ústavný súd

"Vždy som hovoril, že personálne voľby majú byť tajné, je to tak správne. Dôležité je, že sú voľby vypísané a budem dúfať, že sa nám podarí všetkými silami nájsť konsenzus na to, aby sme navolili príslušný počet sudcov ústavného súdu, aby bol funkčný," uviedol s tým, že kým príde nová voľba, je čas na rokovania.

Nemyslí si, že dnes je už dohoda, treba počkať, kto sa do voľby prihlási.

Nepovedal, či sa o funkciu bude opäť uchádzať predseda Smeru a expremiér Robert Fico.

"Budem nabádať mojich kolegov, aby sme z kandidátov, ktorí sa prihlásia, vybrali aspoň zopár kvalitných kandidátov, ktorí umožnia ústavnému súdu fungovať tak, ako treba," poznamenal.

Opätovná voľby kandidátov na Ústavný súd

Poslanci parlamentu v minulej verejnej voľbe nezvolili kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR.

Nová voľba sa uskutoční na schôdzi, ktorá sa začne 26. marca. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16. hodiny.

Národná rada má zvoliť 18 kandidátov, ktorých má predložiť prezidentovi SR. Ten z nich má vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa v sobotu (16. 2.) skončilo funkčné obdobie.