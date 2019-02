Ústavný súd obmedzil pre nedostatok sudcov svoju činnosť

Súd nebude rozhodovať o zákonnosti volieb či súlade zákonov s ústavou.

19. feb 2019 o 14:46 SITA

KOŠICE. Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) nebude počas prechodného obdobia, keď musí pracovať pre nedostatok zvolených sudcov iba v jednom senáte, rozhodovať o veciach, v ktorých je príslušné rozhodovať jeho plénum.

Kým sa neujmú funkcie noví sudcovia, tak nebude rozhodovať napríklad o ústavnosti a zákonnosti volieb, o dojednaných medzinárodných zmluvách či súlade zákonov s ústavou a ústavnými zákonmi.

Vyplýva to z vyhlásenia ÚS SR k jeho fungovaniu.

Ochromený Ústavný súd

Ako Ústavný súd SR informoval, pred koncom 12-ročného funkčného obdobia deviatich z 13 sudcov prijal minulý týždeň dodatok k rozvrhu práce.

Z neho vyplýva, že počas prechodného obdobia vykonáva svoju právomoc a pôsobnosť rozhodovaním v senátnych veciach.

Ústavný súd má od 17. februára jeden senát, ktorý pracuje v zložení Jana Baricová, Miroslav Duriš, Jana Laššáková a Mojmír Mamojka. Predsedníčkou senátu je sudkyňa Jana Baricová.

V prechodnom období sa každému zo štyroch sudcov prideľuje jedna trinástina nových vecí.

Nad rámec uvedeného limitu im možno prideliť aj naliehavé veci patriace do rozhodovacej pôsobnosti senátu, o ktorých rozhodnutie neznesie odklad. Ide napríklad o rozhodovanie o sťažnostiach maloletých, či o sťažnostiach osôb vo výkone väzby.

O pridelení takýchto prípadov rozhoduje podľa zákona pri neprítomnosti predsedu a podpredsedu súdu vekom najstarší sudca.

Z rozšíreného stanoviska k dodatku rozvrhu práce ďalej vyplýva, že počas prechodného obdobia nebude súd rozhodovať vo veciach, v ktorých rozhoduje plénum ÚS SR.

Ide najmä o súlad zákonov, ale aj nariadení vlády, záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy s ústavou.

Týka sa to aj rozhodovania o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta, volieb do Národnej rady SR, do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.

Rozhodovať sa nebude ani o výklade ústavy alebo ústavného zákona a posudzovať sa nebude ani súlad dojednaných medzinárodných zmlúv, na ktoré je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej republiky, s ústavou alebo ústavným zákonom.

Počas prechodného obdobia budú na veciach, ktoré by pri regulárnom obsadení ústavného súdu pripadli deviatim nevymenovaným sudcom, pracovať súdni poradcovia, ktorí sú štátnymi zamestnancami v Kancelárii ÚS SR.

Robiť budú analýzy podaní a prípravu podkladov na rozhodnutie ústavného súdu v rozsahu, ktorý nevyžaduje procesné úkony.

Dodatok k rozvrhu práce rieši aj prípady vylúčenia sudcov.

Činnosť Ústavného súdu

Prijatý rozvrh práce ÚS SR platí, kým nový rozvrh práce neprijme plénum vytvorené na základe vymenovania a ujatia sa funkcie nových sudcov ústavného súdu vymenovaných namiesto sudcov, ktorých funkčné obdobie sa skončilo v sobotu 16. februára.

V tento deň sa tiež prestalo s prideľovaním nových vecí sudcom, ktorých funkčné obdobie sa skončilo.

Súd v skončenom treťom funkčnom období prijal 148 941 podaní, z ktorých vybavil 148 256.

Zvyšných 685 sťažností a návrhov je nevybavených, pričom 257 z týchto vecí je pridelených sudcom, ktorí pokračujú vo výkone funkcie.

Z celkového počtu nevybavených podaní je 23 podaní, v ktorých je príslušné rozhodovať plénum ÚS SR.