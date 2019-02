Dobré ráno: Fico nikam neodchádza. Zatiaľ, asi, možno

Toto nie sú žiadne tri kroky dopredu.

19. feb 2019 o 23:16 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/578119548&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Ak by ho veľká politika nebavila, posledné... no, možno ani nie tak mesiaca, ako skôr roky by to v prípade Roberta Fica nevyzeralo inak.

Donedávna sa dokonca pokúšal o odchod na Ústavný súd, no ani tento plán mu nevyšiel. Koaličný partner Smeru odkázal, že Roberta Fica voliť za kandidáta nebude, prezident mu vraj odkázal, že ho nevymenuje – a Fico zase všetkým povedal, že on nebude len taký nejaký sudca, chce byť rovno predsedom.

Včera však pred novinármi vyhlásil, že kandidovať nebude ani v ďalšej, marcovej a pravdepodobne už tajnej voľbe kandidátov. Čo sa vlastne deje v prípade šéfa Smeru, ako a prečo sa rozhodol, aká je jeho budúcnosť a čo to znamená pre krajinu?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Krátky prehľad správ

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik má prenajatý byt od bratislavskej mestskej časti Ružinov za relatívne symbolickú cenu. Upozornili na to miestni poslanci, ktorí náhodne kontrolovali zmluvy. Kováčik odkázal, že byt je viazaný na výkon jeho funkcie.

Predseda mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity József Menyhárt sa v utorok vzdal kandidatúry na prezidenta. Odkázal, že sa vzdáva v prospech Róberta Mistríka. Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca.

Honda tvrdí, že s výrobou áut v Európe skončí do troch rokov. Ohrozených je tak najmenej 3500 pracovných miest v jej britskom závode. Honda chce všetku výrobu európskych áut presunúť naspäť do Japonska. Špekuluje sa, že dôvodom môže byť brexit.

Nová štúdie naznačuje, že ak sa medzi Severným Írskom a Írskom vytvorí tvrdá hranica, do regiónu sa vráti násilie. Vedci skúmali mladých a v štúdii píšu, že je možné, že násilie sa v prípade brexitu bez dohody do oblasti vráti do menej ako šiestich týždňov. Pred mesiacom pritom už v meste Derry vybuchla bomba.

V utorok ráno zomrel svetoznámy módny návrhár, ikona módy a umelecký riaditeľ módneho domu Chanel Karl Lagerfeld. O jeho zlom zdravotnom stave sa hovorilo už v januári, keď sa nezúčastnil na módnej prehliadke svojej značky - vôbec prvý raz od roku 1983. Lagerfeld sa narodil v roku 1933 v nemeckom meste Hamburg, ako 20-ročný sa presťahoval do Paríža.

