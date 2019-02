Kotlebovci môžu získať dva až tri mandáty v europarlamente

Voliť chce ísť 27 percent ľudí.

19. feb 2019 o 20:47 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Obrovský prepadák, hanba pre politikov a politické strany, komentovali politici účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

K urnám vtedy prišlo len o málo viac ako 13 percent oprávnených voličov, najmenej zo všetkých krajín EÚ.

Nezáujem o voľby do Európskeho parlamentu ukázali ľudia na Slovensku aj v dvoch predchádzajúcich hlasovaniach. V roku 2004 bola účasť necelých 17 percent, o päť rokov neskôr necelých 20.

A zakaždým bola účasť na Slovensku najnižšia v Únii.

Zmeniť by sa to mohlo koncom mája, keď budú voliči opäť vyberať svojich reprezentantov do Európskeho parlamentu. Podľa prieskumu agentúry Focus z januára 2019 chce ísť voliť 27 percent opýtaných, ďalších 23 percent účasť skôr zvažuje.

"Do úvahy by som bral len kategóriu ľudí, ktorí sú určite rozhodnutí," hovorí Martin Slosiarik z agentúry Focus. "Problémom tohto čísla však môže byť skutočnosť, že pred eurovoľbami budú ešte prezidentské, ktoré sú pre ľudí dôležitejšie."

Cesta pre extrém

Mobilizácia pred prezidentskými voľbami a dve hlasovania krátko po sebe môžu podľa odborníkov ľudí "vyčerpať".

Eurovoľby pred piatimi rokmi takisto konali po prezidentských voľbách. V tom čase najsilnejší Smer, ktorého preferencie boli nad 30 percentami, získal v eurovoľbách 24 percent hlasov.

Naopak veľmi silné bolo KDH, ktoré skončilo druhé s podporou vyše 13 percent. Kresťanskí demokrati, ale napríklad aj strany orientované na národnostné menšiny majú tradične veľmi disciplinovaných voličov. K urnám chodia pri každej príležitosti.

Tentoraz by však z disciplíny svojich voličov mohli ťažiť najmä extrémisti. V spojení s nízkou volebnou účasťou by mohla ĽSNS Mariana Kotlebu podľa Václava Hřícha z agentúry AKO útočiť aj na viac ako iba jeden mandát v európskom parlamente.