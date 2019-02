V troch krajských mestách platí výstraha pred smogom

Znečistenie ovzdušia spôsobuje cestná doprava a vykurovanie pevným palivom.

20. feb 2019 o 8:14 TASR

BRATISLAVA. V okolí Trnavy, Trenčína, Veľkej Idy a Nitry zaznamenali meteorológovia zvýšenú koncentráciu prachových častíc PM10.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal upozornenie pred smogovou situáciou v týchto lokalitách. Výstrahy platia do odvolania.

Príčinami smogovej situácie sú podľa meteorológov vysoké emisie častíc PM10 z cestnej dopravy a z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov a nepriaznivé rozptylové podmienky.

V súvislosti so smogovými situáciami meteorológovia radia obmedziť pobyt aj fyzické aktivity vonku a rovnako i skrátiť vetranie obytných miestností.

"K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy," dodávajú.

Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné.

Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného až zľadovateného snehu.

Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Vodiči by si však mali dávať pozor na zníženú dohľadnosť do 100 metrov v okolí Svrčinovca, Čierneho-Polesia, Lučatína a Skalitého. Do 200 metrov je znížená dohľadnosť v okolí Banskej Bystrice či Vígľaša.