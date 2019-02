Eurovoľby budú stáť vyše desať miliónov eur

Národné projekty financované z operačného programu Efektívna verejná správa by mali do 31. októbra splniť minimálne úrovne čerpania, ktoré pre ne stanovilo Ministerstvo vnútra. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Dôvodom opatrenia je "mimoriadne nízka" úroveň čerpania. Do 31. decembra 2019 predstavuje podľa ministerstva čerpanie za sledované národné projekty takmer 40 miliónov eur, čo je však len 24 percent z celkovej hodnoty zmluvne upravených prostriedkov do roku 2019. Po splnení minimálnych hraníc čerpania by mal podiel národných projektov na finančnom záväzku operačného programu predstavovať približne 84 percent. Vykonať opatrenia a implementačné kroky pri realizácii národných projektov majú ministerstvá financií, hospodárstva, spravodlivosti, práce, sociálnych vecí a rodiny, dopravy a výstavby, Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štatistický úrad SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Správa štátnych hmotných rezerv.