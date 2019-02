Fico opäť zaútočil na Kisku: Je rovnaký ako Bašternák

Fico reagoval na obvinenie konateľa KTAG.

20. feb 2019 o 15:22 Peter Kapitán

BRATISLAVA. "Pán Kiska je rovnaký DPHáčkar ako pán Bašternák, len s tým rozdielom, že Bašternák už bol odsúdený a Kiska stále sedí v prezidentskom paláci," vyhlásil v stredu poobede na tlačovom brífingu predseda Smeru Robert Fico.

Fico pritom stále býva v komplexe Bonaparte, ktorý daňový podvodník Ladislav Bašternák postavil. Prenajíma si od neho byt za 2 650 eur mesačne plus 200 eur za energie. Celkovo už Fico Bašternákovi zaplatil viac ako 200-tisíc eur.

Svojím vyhlásením Fico reagoval na informácie, že minulý týždeň NAKA obvinila z daňových podvodov Eduarda Kučkovského, konateľa firmy KTAG, v ktorej bol v minulosti konateľom aj prezident Kiska.

"Dnes som presvedčený, že prezidentské voľby v roku 2014 neboli férové, pretože Kiska postupoval podvodne, klamal štát aj verejnosť," povedal Fico.

Vysvetlil to tým, že Kiska pôvodne hovoril, že kampaň financoval z vlastných peňazí, no v skutočnosti peniaze išli z firmy KTAG. Kiska je jej spoločníkom a do mája 2014 bol aj konateľom.

Policajná razia

Prezident Kiska sľúbil, že sa k celej veci vyjadrí vo štvrtok. V súvislosti s týmto prípadom zasahovala NAKA vo firme KTAG začiatkom novembra.

Kiska na to reagoval slovami, že jej postup vyvoláva viacero otázok.

Účtovníctvo firmy KTAG, ktorej spoločníkmi sú Andrej Kiska a jeho brat Jaroslav Kiska, už totiž vyšetrovala krajská kriminálka aj Národná kriminálna agentúra. Obe prípad uzavreli s tým, že k porušeniu zákona nedošlo.

„Napriek tomu začína NAKA vyšetrovať znova, tretí raz. Osobne zaistila účtovníctvo, skopírovala disky počítačov a tretí vyšetrovateľ pán Hrušovský bude všetko preverovať znova. Ten istý prípad, tie isté dokumenty, ktoré už všetci kontrolovali,“ napísal Kiska.

Firma účtovníctvo opravovala

Firma KTAG krátko pred kontrolou daniarov v roku 2017 podávala údajne viac ako tucet dodatočných daňových priznaní, čo by mohlo signalizovať naprávanie chýb z minulosti.

Ukazuje to finančná správa o hospodárení firmy KTAG za roky 2013 a 2014, ktorú v minulom roku v utajenom režime prerokoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

KTAG si podľa týchto dokumentov deň pred kontrolou daniarov výdavky na kampaň vyňala z daňového priznania, pričom išlo o celkovú sumu 467-tisíc eur.

Za rok 2013 potom firma musela doplatiť daň vo výške 65-tisíc eur.

Koľko musela firma platiť za rok 2014, dokument presne neuvádza. KTAG podobnú stratégiu zvolila aj pri DPH a dodatočne tak podala až 15 daňových priznaní pred, respektíve po začatí avizovanej kontroly.

Správa však tvrdí, že aj z „nového“ daňového priznania boli opäť vyhodené výdavky na prezidentskú kampaň. KTAG preto musela dodatočne na daniach doplatiť 79-tisíc eur.

Opravy daňových priznaní potvrdila aj prezidentská kancelária.

„Áno, podávali sme opravné daňové priznania. Konateľ spoločnosti KTAG nariadil účtovníčke, aby spravila preúčtovanie a spravila doplatok dane,“ reagoval vtedy Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Účinná ľútosť

Minulý rok v novembri okresný bratislavský súd odsúdil podnikateľa Ladislava Bašternáka na päťročný nepodmienečný trest odňatia slobody.

Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL 202 vo výške takmer dva milióny eur. Účinná ľútosť, čiže vrátenie peňazí bez hrozby trestu, sa na jeho prípad nevzťahovala.

V auguste 2017 rozhodol Ústavný súd, v jednej z daňových káuz, že účinnú ľútosť nie je možné aplikovať v prípade neoprávneného odpočtu DPH . Tá sa podľa zákona vzťahuje len na prípady, keď podnikateľ daň nezaplatí, nie keď si od štátu vypýta peniaze.

Ústavný súd vtedy konštatoval, že nezaplatiť daň a neoprávnene žiadať o vratky dane z pridanej hodnoty nie je to isté. Kým v prvom prípade môže podnikateľ svoju chybu napraviť tak, že peniaze doplatí, pri vratkách DPH sa o doplatení chýbajúcich peňazí hovoriť nedá.