Asociácia nemocníc sa dohodla so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o mzdách

Na sociálnom balíčku sa nedohodli.

20. feb 2019 o 18:41 TASR

BRATISLAVA. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa dohodla so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) na navýšení miezd zdravotníckych pracovníkov.

Nedohodli sa však na sociálnom balíčku. Na brífingu to v stredu uviedol prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.

Asociácia združuje 25-tisíc zamestnancov v 75 nemociach. Podľa tvrdenia jej predstaviteľov je na dofinancovanie malých a stredných nemocníc potrebná suma približne 65 až 67 miliónov eur.

"Čo sa týka sociálneho balíčka od 1. mája, tam k dohode zatiaľ nedošlo, pretože VšZP čaká na prognózy na najbližšie dva mesiace. To znamená, že na toto finančné prostriedky zatiaľ nemá. A preto sme trvali na tom, že dodatky k zmluvám budú len do konca apríla 2019," spresnil Petko.

Na mzdy by malo ísť zhruba 50 miliónov eur, na sociálne balíčky približne 17 miliónov.

Člen predstavenstva štátnej zdravotnej poisťovne Milan Horváth potvrdil, že od 1. januára do 31. marca je garantovaná valorizácia platov zdravotníckych pracovníkov.

"Náš návrh bol ten, že by sme veľmi radi pokračovali vo valorizácii a garantovali ju naďalej, teda od 1. apríla do 30. júna na ďalší kvartál. V časti sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov sme navrhli, že by sme posunuli čas, aby sme videli, ako sa napĺňajú príjmy predovšetkým v časti ekonomicky aktívnych poistencov za prvý kvartál," informoval Horváth s tým, že rozpočet VšZP, ktorý sa pripravuje, zatiaľ nie je vybilancovaný z pohľadu príjmov a výdavkov.

Podľa asociácie VšZP nemá peniaze na zaplatenie dovoleniek pre členov ANS. "Napriek tomu, že je deklarovaný rekordný rozpočet pre zdravotníctvo, tak sa už vo februári dostávame do situácie, kedy nevieme, či bude sociálny balíček a ako bude hradený, a vieme o tom, že nie sú hradené rekreačné poukazy," uviedol viceprezident ANS Igor Pramuk.

Ako dodal viceprezident asociácie Jozef Mintál, medzi VšZP a ANS došlo k dohode, že po 20. apríli budú zástupcovia oboch strán v rokovaniach pokračovať. V prípade, že by nedošlo k dohode o sociálnom balíčku, mohol by sa tento problém dostať až na Ústavný súd SR.