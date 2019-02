Predsedu výkonnej rady akreditačnej agentúry zvolia z troch kandidátov

Verejné vypočutie kandidátov sa začne vo štvrtok.

21. feb 2019 o 10:02 TASR

BRATISLAVA. Jeden z trojice kandidátov by sa mal stať predsedom Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) pre vysoké školstvo.

Verejné vypočutie kandidátov na tento post začne vo štvrtok od 9.00 h.

Pôvodne sa hlásili piati

O funkciu predsedu SAA sa namiesto piatich avizovaných kandidátov uchádzajú len traja. Ide o Roberta Redhammera, Mareka Šmida a Juraja Sinaya.

"Z pôvodných piatich uchádzačov o post predsedu SAA jeden nedodal kompletné podklady, a to najmä štúdiu, ktorá má prezentovať víziu uchádzača v tejto funkcii," uviedol rezort školstva.

Z tohto dôvodu boli na verejné vypočutie pozvaní štyria uchádzači, z ktorých sa jeden tejto možnosti v pondelok (18. 2.) vzdal.

V programe verejného vypočutia má od 9.00 do 10.00 h vyčlenený čas Redhammer, od 10.00 do 11.00 h Šmid a od 11.30 do 12.30 h Sinay.

Predstavia projekt rozvoja

Kandidáti predstavia svoj projekt rozvoja SAA, dostanú otázky od výberovej komisie a verejnosti.

"Časť verejného vypočutia uchádzačov sa uskutoční v cudzom jazyku zvolenom uchádzačom. Meno úspešného kandidáta bude zverejnené v najbližších dňoch," uviedlo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

SAA bude podľa zákona ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl. Bude tiež rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vzdelávania a spôsob, akým ho zlepšujú.

"Rozhodovanie v súlade s novými štandardmi pre vysokoškolské vzdelávanie sa začne v roku 2020," dodal rezort.

SAA pre vysoké školstvo bola zriadená zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý upravuje okrem iného aj úlohy a zodpovednosť predsedu výkonnej rady.