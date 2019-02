Polícia zverejnila vlastné video k výročiu vraždy Kuciaka

Lučanský poďakoval policajtom, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní prípadu.

21. feb 2019 o 11:18 SITA

BRATISLAVA. Dvojnásobná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa navždy zapísala do slovenských dejín čiernym písmom.

Uviedla to polícia vo svojom krátkom videodokumente, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Facebook v súvislosti s prvým výročím vraždy novinára.

Lučanský poďakoval policajtom

Šéf polície Milan Lučanský poďakoval všetkým policajtom, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní prípadu dvojnásobnej vraždy a tiež vyslovil prianie, aby bolo novinárov, akým bol Ján Kuciak, čo naviac.

Prečítajte si tiež: Chcela byť kriminalistkou, stala sa obeťou vraždy. Kto bola Martina Kušnírová

"Chcel by som len vyjadriť poďakovanie tímu a ľudom, ktorí v ňom pracujú. Chcel by som poďakovať aj prokurátorom vo vzťahu k ich dozoru, a to, akým smerom ten vyšetrovací tím vedú," uviedol vo videu Lučanský.

"Chcel by som tiež všetkých ubezpečiť, že tento tím má moju podporu a urobíme všetko pre to, aby boli páchatelia patrične potrestaní a odsúdení," dodal.

Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome v obci Veľká Mača. Polícia v tejto súvislosti obvinila zatiaľ štyri osoby, ktoré sú stíhané väzobne. Za vraždu novinára portálu Aktuality.sk objednávateľ vyplatil 70-tisíc eur.

Cítili tlak verejnosti

Viceprezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová uviedla, že prípad zmobilizoval všetkých policajtov, ktorí chceli dokázať verejnosti, že dokážu vyriešiť aj závažnú kriminalitu.

Podľa jej slov polícia cítila obrovský tlak verejnosti.

"Občania majú na zhromaždenia plné právo, ale bol to tak veľký tlak, ktorý na nás vplýval negatívne. Kamkoľvek sme sa pozreli sme videli tlak verejnosti. Pracovali sme dňom aj nocou, získavali sme informácie, komunikovali so zahraničím. Policajti sa zmobilizovali, len aby dokázali občanom, že vedia aj takúto závažnú trestnú činnosť objasniť," povedala Maškarová.

Do ulíc po celom svete vyšli po vražde novinára desaťtisíce ľudí. Najväčšie pochody v Bratislave a iných mestách prekonali počtom aj tie z novembra 1989 a Nežnej revolúcie.

Zatýkanie podozrivých

Samotné zatýkanie podozrivých podľa šéfa elitného policajného komanda Štefana Hamrana nebolo jednoduché.

Doplnil, že policajti pred ním absolvovali dlhú a poctivú prípravu.

Prečítajte si tiež: Rok po vražde: Bojím sa, čo sa deje a čo bude nasledovať

"Akcia bola v tej finálnej fázy realizovaná príslušníkmi útvaru osobitného určenia. Patrí to k tým náročným aktivitám, preto sme venovali dôležitý čas samotnej príprave. To, že bola dostatočná, potvrdzuje aj fakt, že podozrivé osoby boli zadržané v stave, keď nemohli klásť odpor," uviedol Hamran.

Podľa jeho slov sa príslušníci elitného komanda pripravovali na najhoršie možnosti, pretože niektorí z obvinených pôsobili v bezpečnostných zložkách a mali za sebou tiež základný výcvik.

Vražda súvisela s prácou

Verejnosť sa o vražde dozvedela v pondelok ráno 26. februára 2018. Ešte v ten deň vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že Kuciakova vražda pravdepodobne súvisí s jeho novinárskou prácou.

Prečítajte si tiež: Jozef Kuciak: Spočiatku som sa modlil, aby mi Janko povedal, či všetko robíme dobre

Z výjazdového rokovania vlády prišli späť do Bratislavy vtedajší premiér Robert Fico a jeho minister vnútra Robert Kaliňák.

Počas brífingu na generálnej prokuratúre prisľúbili odmenu milión eur tomu, kto poskytne o vražde relevantné informácie.

Ešte v ten deň sa večer v Bratislave spontánne konali dve spomienkové podujatia – ľudia chodili zapaľovať sviečky k redakcii Aktualít, ale aj na Námestie SNP. Vražda novinára mala vážny dopad aj na politickú situáciu na Slovensku.