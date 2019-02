Francúzi majú Eiffelovku, my máme upírsky hrad

Spectacular Slovakia: Cudzinci v anglickom podcaste hovoria o svojich cestovateľských zážitkoch zo Slovenska.

23. feb 2019 o 6:00 Michaela Terenzani

Vypočujte si podcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/578480682&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Paul a Lynette Doege na svojej prvej ceste po Slovensku navštívili aj Oravu. Plavba na pltiach a návšteva hradu, kde sa natáčal kultový horor Upír Nosferatu, boli naj zážitkom pre Paula. Lynette zasa zistila, že aj na Slovensku máme dobré víno - a vôbec netreba siahať po drahých značkách.

