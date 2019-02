Šéf Intendy Dyttert: Pri oprave zhoreného hotela Junior nás podviedli

Lukratívny hotel Junior je stále ruinou.

22. feb 2019 o 20:42 Roman Cuprik

Zhorený hotel Junior v Jasnej mal byť v tomto zimnom čase už opravený a zarábať peniaze, hovorí MICHAL DYTTERT, predseda správnej rady Nadácie Intenda, ktorá cez firmu Hotely mládeže Slovenska (HMS) vlastní hotel Junior.

Práce pre súdne spory stoja. Problémom podľa Dytterta je, že Intenda už v čase rekonštrukcie hotela nemala dostatok financií a stavbári začali po čase pýtať viac peňazí, než sa na začiatku dohodli.

Čo hovoríte na špekulácie, že prebieha skrytá privatizácia hotela Junior?

„Ešte nebolo rozhodnuté, či sa hotel bude predávať. Ak by sa aj predával, už teraz existuje dohoda v Nadácii Intenda, ktorá hotel vlastní, že to bude transparentná verejná dražba, ktorej priebeh môže ktokoľvek sledovať. Nič z toho, čo sa píše v tých anonymných blogoch, nehrozí.

Navyše hotel v podstate vlastnia traja zriaďovatelia Nadácie Intenda. Jedným je ministerstvo školstva, druhým je občianske združenie Študentskej rady vysokých škôl a tretím je Rada mládeže Slovenska.

Jej členmi je množstvo mládežníckych organizácií. Tie majú svojich ľudí v správnej rade firmy, ktorá vlastní hotel. Ak by sa mal údajne vytunelovať, ako sa píše v blogoch, znamenalo by to, že sa väčšina reprezentantov z rôznych organizácií musí dohodnúť a nejako to utajiť. Je to absurdná predstava.“

Prečo by niekto šíril takéto tvrdenia?

„Nie som človek, ktorý by chcel špekulovať, ale zrejme to šíria ľudia, ktorí majú nejaké zámery s hotelom alebo nadáciou.

Prekáža im, že sa niekto snaží hotel a nadáciu postaviť na nohy a urobiť to transparentným spôsobom. Za posledné roky sa pri správe majetku nadácie urobilo množstvo chýb a ten majetok je teraz dosť zdecimovaný.“