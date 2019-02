Zahraničná novinárka hľadá byt v Bratislave. Cudzincov nechceme

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

22. feb 2019 o 11:15 The Slovak Spectator

1.Najzelenšia ambasáda vo svete je u nás: Tašky z pyžama a vlastný kompostér: Dutch Embassy in Slovakia is the greenest of all

2. V Amerike predával hamburgery, dnes vedie úspešný softvérový startup. Prečo sa Peter Irikovský rozhodol vrátiť na Slovensko? Blog: A small country like Slovakia can enable big change

3. Päť slovenských vín, ktoré by mal ochutnať každý zahraničný turista. Blog: 5 unique and delicious wines to try in Slovakia

4. Prvé výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vytiahlo na námestia tisíce ľudí: Massive gatherings remember Kuciak and Kušnírová: We did not forget!

5. Polícii veríme viac ako pred rokom. Aj vďaka vyšetrovaniu vraždy novinára: Eurobarometer: Trust in police has increased since spring 2018

6. Ste single? Spriaznenú dušu môžete nájsť v Banke lásky: Love experiment: Find your soulmate in Slovakia's Love Bank

7. Koncert Nicky Minaj, tichá diskotéka, netradičné cirkusové predstavenie. Pozrite si, čo sa v najbližších dňoch deje v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

8. Počujete húkať sovy? Tešte sa, jar sa blži. Owls indicate spring is coming

9. Čo sa všetko sa stalo za posledný rok od vraždy (chronológia)? Ján Kuciak and Martina Kušnírová were murdered one year ago (timeline)

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.