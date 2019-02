Kiska: Fico ma chcel vydierať, aby som ho vymenoval

Kiska vysvetľoval daňovú kauzu firmy KTAG.

22. feb 2019 o 15:20 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Predseda Smeru Robert Fico žiadal v polovici januára od prezidenta Andreja Kisku, aby ho vymenoval za predsedu ústavného súdu, inak začne boj. Ten to odmietol a o mesiac neskôr Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila konateľa firmy KTAG Eduarda Kučkovského.

Stíhanie sa týka toho, že si firma KTAG od štátu vypýtala neoprávnenú vratku DPH vo výške 146-tisíc eur.

“Neoznámil mi to ako fakt, ale ako vyhrážku s tým, že buď ho vymenujem, alebo sa vojna voči mne spustí nanovo,” povedal o komunikácii s Ficom prezident na piatkovej tlačovej konferencii.

"Dvaja vyšetrovatelia trestný čin pri daňových veciach nevideli. Podarilo sa to až dotretice potom, ako Fico povedal, že už nechce byť ústavným sudcom," vyhlásil Kiska.

Anonymné e-maily

V Septembri 2017 anonym posielal redakciám strany z protokolu o daňovej kontrole vo firme KTAG, ktorú spoluvlastní Andrej Kiska.

Kiska od roku 2013 opakoval, že celú kampaň si platil z vlastných peňazí. Až po nezákonnom úniku týchto dokumentov priznal, že väčšinu nákladov platil cez svojou firmu KTAG.

Informačná kampaň podľa daniarov nesúvisí s výnosmi firmy a išlo teda o neoprávené náklady. Kiska to vysvetľuje to tým, že v prípade, ak by kampaň nevyhral, zvýšil by aspoň poznateľnosť svojej osoby, predajnosť svojich kníh a podobne. Vydavateľom kníh je KTAG, takže šlo v podstate o reklamnú kampaň.

Príslušné zmluvy nezverejnil.

Kiskova kampaň

Prehľadné a jednoduché financovanie cez vlastný osobný účet priznáva Kiska iba v prípade oficiálnej kampane, ktorá sa začína 15 dní pred voľbami a kandidát na ňu podľa zákona môže minúť maximálne 266tisíc eur.

Cez firmu KTAG financoval informatívnu kampaň, ktorú začal v roku 2013.

Fico to prirovnal k Bašternákovi, ktorý sa priznal k neoprávneným vratkám DPH.

„Pán Kiska je rovnaký dépeháčkar ako pán Bašternák, len s tým rozdielom, že Bašternák už bol odsúdený a Kiska stále sedí v prezidentskom paláci,“ vyhlásil v stredu popoludní v reakcii na informácie o obvinení Kučkovského predseda Smeru Robert Fico.

Stále pritom býva v komplexe Bonaparte, ktorý daňový podvodník Ladislav Bašternák postavil.

Rozdiel medzi Bašternákom a Kiskom ale je, že Bašternák robil fiktívne obchody s bytmi, na ktoré si uplatnil vratku DPH. Kiska si dal informačnú kampaň d nákladov firmy, čo sa daniarom nepáčilo.

Kiska nebol ani vypočutý

Polícia úradujúceho prezidenta z trestného činu obviniť nemôže. Prezidenta je možné stíhať len za vlastizradu. Môžu ho ale obviniť hneď ako mu skončí mandát.

Doteraz Kiska nebol vo veci vypočutý.

Kučkovského bude zastupovať advokát Daniel Lipšic. Po Kiskovej tlačovej konferencii Lipšic povedal, že tieto informácie môžu byť podnetom pre políciu, aby začala konať vo veci vyhrážania.

Aj podľa Lipšica je možné, že Kisku obvinia hneď, ako mu uplynie mandát.

"Trestné stíhanie konateľa firmy KTAG je pomstou Fica za to, že som mu ako prezident odmietol sľúbiť, že ho vymenujem za predsedu Ústavného súdu," povedal Kiska.