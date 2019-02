Ak by mal byť v druhom kole Harabin, zachovám sa zodpovedne, hovorí Čaputová

Uprednostnila by som záujem krajiny a ustúpila by som, vyhlásila prezidentská kandidátka.

22. feb 2019 o 14:19 TASR

BRATISLAVA. Kandidátka na prezidentku SR v tohtoročných voľbách Zuzana Čaputová vyhlásila, že sa zachová zodpovedne, ak by sa mal do druhého kola prezidentských volieb dostať Maroš Šefčovič a Štefan Harabin.

"Uprednostnila by som záujem krajiny a urobila gesto ústupu, ak by moje preferencie stagnovali alebo klesali," vyhlásila na piatkovej tlačovej konferencii.

“ Harabina poznám a viem, čo by to znamenalo pre Slovensko, vzhľadom na názory, aké prezentuje. „ Zuzana Čaputová

Čaputová si váži rozhodnutie opozičného hnutia OĽaNO, ktoré v piatok vyhlásilo, že ktokoľvek z trojice Čaputová, Robert Mistrík a František Mikloško by bol dobrým prezidentom. Od spomenutých kandidátov však hnutie žiada, aby svoju kandidatúru zvážili, ak by hrozilo, že sa do druhého kola dostanú kandidáti nereprezentujúci hodnoty demokratickej opozície.

"Dnešné rozhodnutie OĽaNO ma milo prekvapilo. Prijímam to ako dobrý signál, že finálne rozhodnutie nechali na voličov strany," povedala.

Podotkla však, že sa uchádza o hlasy celého spektra voličov, aj súčasnej vládnej koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd. "Prezident by mal byť element, ktorý spája, nie rozdeľuje," uviedla.

Čaputová podľa vlastných slov načúva aj obávam OĽaNO, že sa môže do druhého kola prezidentských volieb dostať jej protikandidát Harabin.

"Harabina poznám a viem, čo by to znamenalo pre Slovensko, vzhľadom na názory, aké prezentuje," vyhlásila. Čaputová tvrdí, že posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že Harabinove preferencie mierne klesajú a tie jej sa približujú k druhému najsilnejšiemu kandidátovi Róbertovi Mistríkovi.

Ak by sa však situácia zmenila, tvrdí, že sa zachová zodpovedne a z boja o post prezidenta ustúpi. Ako podotkla, jej rozhodnutie môže prísť kedykoľvek do volieb a aj tesne pred voľbami. "Budeme si robiť priebežne prieskumy," informovala s tým, že situáciu bude vyhodnocovať.