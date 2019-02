Taliansky novinár: Náš zdroj mal prístup k telefonátu Fica s Vadalom

Malo by byť v záujme Slovenska, aby jeho ekonomika nebola otrávená mafiánskym kapitálom, vraví CARLO BONINI z denníka La Repubblica.

22. feb 2019 o 18:24 Ján Krempaský

Do stredajšieho článku v talianskom denníku La Repubblica o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ste napísali aj vetu, že v roku 2012 bývalý slovenský premiér Robert Fico telefonoval s talianskym podnikateľom s väzbami na ´Ndranghetu Antoninom Vadalom. Prečo ste to napísali? Je to dôležitá informácia?

"Áno, je to dôležitá informácia. V opise kontextu, v ktorom dozrievala dvojitá vražda Jána a Martiny, sa nám zdala dôležitá. Hovoríme o krajine, v ktorej premiér mal privilegovaný vzťah s talianskym občanom otvorene napojeným na ´Ndranghetu."

V článku ste napísali, že telefonát nahrala jedna z talianskych prokuratúr, keď odpočúvala Vadalu pre pašovanie drog. Môžete uviesť, ktorá prokuratúra rozhovor zachytila?