To, čoho sa dopúšťa Fico, je nehanebnosť, hovorí Mesežnikov

Vystúpenia Fica a Kisku môžu podľa Mesežnikova negatívne ovplyvniť šance Maroša Šefčoviča, ktorý kandiduje v prezidentských voľbách.

22. feb 2019 o 18:04 SITA

BRATISLAVA. To, čoho sa dopúšťa bývalý predseda vlády a predseda Smeru-SD Robert Fico, je podľa politológa Grigorija Mesežnikova nehanebnosť. "Dá sa povedať, že sa fakt zbláznil," uviedol pre agentúru SITA šéf Inštitútu pre verejné otázky (IVO).

Podľa neho je to, čo hovorí prezident Andrej Kiska, v súlade s tým, ako sa predseda strany Smer-SD Robert Fico správal.

“ Myslím si, že to, čo Fico teraz predvádza, robí ešte toxickejším spojenie akéhokoľvek verejného činiteľa so stranou, ktorú on vedie. „ Grigorij Mesežnikov

"Ja stopercentne verím prezidentovi Andrejovi Kiskovi, v tom, že Fico chcel byť vymenovaný za predsedu ústavného súdu a vyhrážal sa, že ak k tomu nedôjde, tak zaútočí. Myslím si, že je to presne v súlade s tým, čo robil aj po svojej porážke v prezidentských voľbách, po dosť napätých vzťahoch medzi ním a prezidentom, keď bol ešte predsedom vlády," pokračoval.

Podľa Mesežnikova je to nenapraviteľné poškodenie imidžu Roberta Fica. "Už aj svojimi naratívmi o Sorosovi, všetkým, čo vykonával po vražde novinára a jeho snúbenice, snahou utiecť na ústavný súd, zmarením dohody v parlamente. Je to pokračovanie toho, čo tu robí niekoľko mesiacov," povedal na margo expremiéra.

Dnešné vystúpenia Roberta Fica a Andreja Kisku môžu podľa Mesežnikova negatívne ovplyvniť šance Maroša Šefčoviča, ktorý kandiduje vďaka podpisom poslancov Smeru v marcových prezidentských voľbách.

"Myslím si, že to, čo Fico teraz predvádza, robí ešte toxickejším spojenie akéhokoľvek verejného činiteľa so stranou, ktorú on vedie," uviedol s tým, že nie je úplne vylúčené, že sa do druhého kola dostanú iní dvaja kandidáti a Maroš Šefčovič zostane mimo.

Šéf IVO zároveň potvrdil, že súčasná prestrelka medzi prezidentom a expremiérom určite nepomáha vnímaniu Slovenska ako štátu so stabilným vývojom, netreba však zabúdať, že za uplynulý rok sa tu stali aj iné nepredstaviteľné udalosti.