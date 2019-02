Gál: Pracovná skupina má riešiť, ako robiť previerky sudcov v súlade s ústavou

Interpretácie postupu Ústavného súdu sú podľa ministra rôzne.

23. feb 2019 o 14:41 TASR

BRATISLAVA. Ústavný súd SR nerozhodol, že previerky sudcov sú zakázané, prekážala mu však doterajšia zákonná úprava previerok. Vyplýva to z vyjadrení ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd).

Ten dodal, že odborníci v pracovnej skupine majú doriešiť, ako robiť previerky v súlade s ústavou.

"Riešime to už so Súdnou radou, vytvárame ďalšiu pracovnú skupinu, ktorá dorieši, ako by sme vedeli robiť previerky v súlade s ústavou. Musíme sudcov preveriť, koho dáme prezidentovi na vymenovanie za sudcu," vysvetlil Gál. Na otázku, kto by mal byť zodpovedný za vykonávanie previerok, odpovedať nevedel. "Budeme sa tým musieť zaoberať," doplnil.

Interpretácie postupu Ústavného súdu SR sú podľa ministra rôzne. "Keď vychádzam len z právneho formalizmu, ústavnému súdu takáto právomoc z ústavy nevyplýva, čiže formálne právo bolo narušené. Na druhej strane sú tu niektorí, ktorí uvádzajú, že ústavný súd sa môže vyjadriť aj k témam, ktoré priamo z ústavy nevyplývajú, napríklad chrániť jadro ústavy od ostatného. Sám som na vážkach, ako s tým ďalej nakladať. Na Slovensku sú odborne veľmi zdatní ľudia, preto vytváram tím, kde posúdime, ako ďalej," uviedol.

Tím odborníkov má podľa Gála rôzne možnosti. Bude napríklad posudzovať, či sa má pristúpiť k legislatívnym zmenám. "Či to necháme tak, čiže povieme, že to bol len taký jednorazový krok ústavného súdu. Alebo zmeníme ústavu, že vyslovene uvedieme, ako to upravíme, alebo to necháme celé na ďalší vývoj, že čo na to ďalšie plénum a ďalší ústavný súd," uzavrel.

Ústavný súd SR koncom januára rozhodol, že plošné preverovanie sudcov Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), ktoré zaviedla novela Ústavy SR z roku 2014, je v rozpore s Ústavou SR. Protiústavnými sú zároveň viaceré ustanovenia zákonov, ktoré pri previerkach sudcov na danú novelu nadväzujú.